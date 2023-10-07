Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Timnas Futsal Indonesia Unggul 2-0 atas Makau

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |20:18 WIB
Hasil Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Timnas Futsal Indonesia Unggul 2-0 atas Makau
Timnas Futsal Indonesia sukses unggul 2-0 atas Macau untuk sementara (Foto: FFI)
A
A
A

HASIL kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 akan dibahas di sini. Timnas Futsal Indonesia untuk sementara unggul dengan skor 2-0.

Indonesia langsung mengawali dengan tekanan. Namun, tembakan dari Runtuboy masih melebar dari gawang.

Timnas Futsal Indonesia

Indonesia menguasai permainan dan mereka akhirnya mencetak gol pada menit ketiga. Tusukan dari Syauqi berhasil membuka skor melalui tembakannya dari sayap kiri.

Semenit kemudian, Syauqi kembali memberi ancaman. Namun, bola berhasil ditepis oleh kiper Macau.

Indonesia sukses menggandakan skor melalui Runtuboy. Skor 2-0 untuk tim asuhan Marcos Sorato. Skor tidak berubah hingga laga berjalan 10 menit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/51/3137211/timnas_futsal_putri_indonesia_takluk_2_5_dari_timnas_futsal_putri_jepang_di_laga_perdana_grup_c_piala_asia_futsal_putri_2025-kylB_large.jpeg
Piala Asia Futsal Putri 2025: Usai Hadapi Jepang, Timnas Futsal Putri Indonesia Fokus 2 Laga Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/51/3137187/berikut_klasemen_grup_c_piala_asia_futsal_putri_2025_usai_laga_matchday_satu-Iqpk_large.jpg
Klasemen Grup C Piala Asia Futsal Putri 2025 Usai Laga Timnas Futsal Putri Indonesia vs Jepang: Garuda Pertiwi Posisi 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/51/3137182/timnas_futsal_putri_indonesia_kalah_2_5_dari_timnas_futsal_putri_jepang_di_laga_pertama_fase_grup_piala_asia_futsal_putri_2025-VRdJ_large.jpg
Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Jepang di Piala Asia Futsal Putri 2025: Garuda Pertiwi Takluk 2-5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/51/3137157/timnas_futsal_putri_indonesia_tertinggal_0_4_dari_timnas_futsal_putri_jepang_di_babak_pertama-He6I_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Putri Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2025: Garuda Pertiwi Ketinggalan 0-4
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634417/hasil-liga-futsal-profesional--raybit-fc-kalah-telak-110-dari-black-steel-fc-yiv.webp
Hasil Liga Futsal Profesional : Raybit FC Kalah Telak 1-10 dari Black Steel FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/arne_slot_dikabarkan_mempertimbangkan_masa_depan_m.jpg
Arne Slot Pertimbangkan Jual Mohamed Salah usai Liverpool Dipermalukan MU
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement