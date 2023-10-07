Hasil Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Timnas Futsal Indonesia Unggul 2-0 atas Makau

Timnas Futsal Indonesia sukses unggul 2-0 atas Macau untuk sementara (Foto: FFI)

HASIL kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 akan dibahas di sini. Timnas Futsal Indonesia untuk sementara unggul dengan skor 2-0.

Indonesia langsung mengawali dengan tekanan. Namun, tembakan dari Runtuboy masih melebar dari gawang.

Indonesia menguasai permainan dan mereka akhirnya mencetak gol pada menit ketiga. Tusukan dari Syauqi berhasil membuka skor melalui tembakannya dari sayap kiri.

Semenit kemudian, Syauqi kembali memberi ancaman. Namun, bola berhasil ditepis oleh kiper Macau.

Indonesia sukses menggandakan skor melalui Runtuboy. Skor 2-0 untuk tim asuhan Marcos Sorato. Skor tidak berubah hingga laga berjalan 10 menit.