HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Kenapa Saddil Ramdani Bisa Tampil Moncer di Sabah FC tapi Loyo saat Bela Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |13:33 WIB
Alasan Kenapa Saddil Ramdani Bisa Tampil Moncer di Sabah FC tapi Loyo saat Bela Timnas Indonesia
Saddil Ramdani bermain bagus di Sabah FC tetapi loyo saat bersama Timnas Indonesia (Foto: Facebook/Sabah Football Club)
A
A
A

ALASAN kenapa Saddil Ramdani bisa tampil moncer di Sabah FC tapi loyo saat bela Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Pasalnya, pemain berusia 24 tahun itu baru saja menunjukkan penampilan luar biasa bersama klubnya di laga AFC Cup 2023-2024 melawan PSM Makassar.

Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis 5 Oktober 2023, Saddil menjadi aktor penting kemenangan 5-0 Sabah FC atas PSM Makassar. Dalam laga ini, setidaknya ada dua hal yang membuatnya layak disebut pahlawan The Rhinos.

Saddil Ramdani mengacak-acak pertahanan PSM Makassar bersama Sabah FC di AFC Cup 2023-2024 (Foto: Facebook/Sabah Football Club)

Pertama, Saddil adalah sosok yang membuat penjaga gawang PSM Makassar, Reza Arya Pratama, melakukan pelanggaran yang berbuah kartu merah. Kedua, eks Persela Lamongan itu menjadi penyumbang tiga assist dalam lima gol kemenangan Sabah.

Dengan hasil ini Sabah FC bertengger di puncak klasemen Grup H AFC Cup 2023-2024 disusul oleh Hougang United dan Haiphong FC. Sementara itu, PSM Makassar harus menjadi juru kunci.

Tidak hanya itu, performa Saddil Ramdani di laga AFC Cup kemarin semakin menguatkan opini jika pemain berposisi sayap kiri ini lebih moncer tampil di Sabah FC dibanding di Timnas Indonesia. Lantas mengapa bisa demikian?

Jawabannya sebenarnya pernah diungkapkan Saddil Ramdani dalam sebuah unggahan di Instagram Story miliknya @saddilramdanii. Menurutnya, alasan moncer karena diberi banyak jam terbang dan kebebasan bermain.

Hal itu tidak sepenuhnya didapat saat di bermain untuk Timnas Indonesia. Apalagi, Saddil kerap bermain dari bangku cadangan dan hanya turun selama beberapa menit di babak kedua.

"Jadi gini kenapa sih kalian bandingin gue di timnas dan klub beda? Ya bedalah, emang gue sebagai pemain butuh yang namanya jam terbang dan kebebasan untuk bermain," tulis Saddil pada 27 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
