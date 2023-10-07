Media Malaysia Soroti Pujian Pelatih Sabah FC untuk Saddil Ramdani

MEDIA Malaysia, Makan Bola, menyoroti pujian pelatih Sabah FC Ong Kim Swee terhadap anak asuhnya Saddil Ramdani. Sebab, ia menilai pemain Timnas Indonesia itu punya potensi yang cukup besar jika terus digali.

Baru-baru ini, Saddil bersinar pada laga PSM Makassar vs Sabah FC di AFC Cup 2023-2024. Pemain kelahiran Raha itu mencatatkan tiga assist ketika The Rhinos menang telak 5-0 atas Juku Eja di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Saddil saat ini menjalani tahun ketiganya di Sabah FC. Performa pemain berusia 24 tahun itu kian menanjak setiap musimnya di sana.

Pada musim 2023, Saddil sudah sudah mencacatkan 17 penampilan dalam berbagai ajang bersama Sabah FC. Ia mampu mencatatkan enam gol dan 10 assist dalam 17 penampilan itu.

Ong mengatakan Saddil memang terus bekerja keras tanpa kenal lelah bersama tim asuhannya. Sebab, sang pemain ingin memberikan kontribusi terbaik buat Sabah FC.