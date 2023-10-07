Hasil Babak Pertama Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024: Bruno Moreira Bawa Bajul Ijo Unggul 2-1

Bruno Moreira cetak dua gol untuk Persebaya Surabaya di babak pertama kontra Persib Bandung (Foto: Persebaya Surabaya)

HASIL babak pertama Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan babak pertama di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu (7/10/2023) sore WIB berakhir dengan skor 2-1 untuk keunggulan Bajul Ijo -- julukan Persebaya.

Ciro Alves sempat membuat Maung Bandung -- julukan Persib -- unggul pada menit ketiga. Namun, Bruno Alves menyamakan skor pada menit ke-10, sebelum membalikkan kedudukan lewat eksekusi penaltinya pada menit ke-32.

Jalannya Pertandingan

Persib Bandung langsung menggedor pertahanan Persebaya Surabaya pada awal babak pertama. Tak butuh waktu lama, Maung Bandung berhasil mencetak gol pembuka lewat sepakan terukur Ciro Alves (3’).

Selepas gol tersebut, Bajul Ijo merespons dengan bermain lebih terbuka. Serangan masif yang dilancarkan oleh anak asuh Josep Gombau akhirnya berhasil membuahkan hasil, Bruno Moreira (9’) cetak gol penyama kedudukan.

Sayap kanan Persebaya itu melakukan pergerakan ciamik sebelum melepaskan tembakan melengkung, kedudukan sama kuat 1-1. Jual beli serangan kemudian kembali terjadi setelah Persebaya menyamakan kedudukan.

Namun, Bajul Ijo yang bermain di depan pendukung sendiri sukses mengontrol jalannya permainan. Pada menit ke-31, Persebaya mendapatkan penalti setelah salah satu pemainnya dilanggar oleh Teja Paku Alam di kotak terlarang.