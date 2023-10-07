Egy Maulana Vikri Buka Suara soal Kritik terhadap Penampilannya di Asian Games 2023

TANGERANG - Egy Maulana Vikri buka suara soal kritik pedas yang diterimanya saat membela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. Penggawa Dewa United FC itu menyebut sepakbola adalah olahraga tim dan bukan individu.

Penampilan Egy di Asian Games 2023 bersama Timnas Indonesia U-24 menuai kritik lantaran tidak ada gol mau pun assist yang dicetaknya. Ia juga terlihat tidak mampu memimpin lini serang Garuda Muda di ajang tersebut.

Terkait dengan hal itu, Egy tak begitu ambil pusing dan justru mengatakan sepakbola merupakan permainan tim. Apa yang dilihat di lapangan tidak bisa hanya dinilai dari permainan individu satu-dua orang saja.

"Permainan saya kenapa sempat menurun? Ya karena memang sepak bola itu bukan permainan individu. Jadi, bagi saya, ketika tim itu bagus ya semua jadi bagus. Ketika tim tidak perform, ya berarti semua tidak perform," kata Egy di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat 6 Oktober 2023.

"Jadi, tidak ada yang merasa individu itu jelek, ini jelek, tiap permainan entah kita menang dan main bagus itu semuanya, bukan satu dua pemain saja," lanjut pria berusia 23 tahun tersebut.

Di Asian Games 2023, Egy menjadi salah satu pemain andalan Indra Sjafri dan selalu bermain dalam empat laga yang dilakoni Timnas Indonesia U-24. Namun, penampilannya itu menurun drastis.