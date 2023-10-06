Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Dewa United vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Egy Maulana Vikri Cetak Gol, Tangsel Warrior Menang 3-1

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |21:00 WIB
Hasil Dewa United vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Egy Maulana Vikri Cetak Gol, Tangsel Warrior Menang 3-1
Dewa United menang 3-1 atas PSS Sleman. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)
TANGERANG Dewa United sukses mempermalukan PSS Sleman di pekan ke-15 Liga 1 2023-2024, pada Jumat (6/10/2023) malam WIB. Bermain di kandang sendiri, yakni di Indomilk Arena, tim berjuluk Tangsel Warrior itu menang dengan skor meyakinkan 3-1.

Dua gol Dewa United dicetak Alex Martins pada menit 12 dan 90. Lalu satu gol lagi datang dari aksi Egy Maulana Vikri di menit ke-40. Sedangkan PSS hanya bisa membalas lewat gol Ricky Cawor di menit 88.

Dengan hasil itu, Dewa United berada di peringkat kesembilan dengan 21 poin. Sementara PSS tertahan di posisi 13 dengan 18 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dewa United vs PSS Sleman (Instagram/dewaunitedfc)

Belum meraih kemenangan dalam empat laga terakhir, Dewa United tampil ngotot pada awal babak pertama untuk bisa merebut tiga poin. Tak butuh waktu lama, tim berjuluk Tangsel Warriors itu langsung unggul 1-0 melalui gol yang dicetak Alex Martins pada menit ke-12.

Penyerang asal Brasil itu nyaris mencetak gol kedua dan menggandakan keunggulan Dewa United pada menit ke-22. Namun, umpan apik dari Majed Osman tak mampu dimanfaatkan dengan sempurna olehnya.

Tertinggal 0-1, PSS Sleman mencoba untuk lebih menyerang untuk mengejar ketertinggalan satu gol itu. Namun, Dewa United mampu bertahan dengan cukup baik dan menghalau semua serangan yang dilancarkan tim tamu hingga menit ke-30.

Gol kedua Dewa United akhirnya tiba pada menit ke-40. Setelah menjadi pengumpan pada gol pertama, kini dia menjadi pencetak gol pada gol kedua melalui sepakan terukur dari luar kotak penalti.

Serangan yang dilancarkan kedua tim menemui jalan buntu hingga akhir babak pertama. Alhasil, 45 menit pertama pertandingan itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Dewa United.

