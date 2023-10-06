Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Playboy yang Dikenal Andal Rayu Perempuan Cantik, Nomor 1 Pernah Dekati Kim Kardashian

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |19:59 WIB
5 Pesepakbola Playboy yang Dikenal Andal Rayu Perempuan Cantik, Nomor 1 Pernah Dekati Kim Kardashian
5 Pesepakbola Playboy yang Dikenal Andal Rayu Perempuan Cantik. (Foto: Instagram/kimkardashian)
TERDAPAT 5 pesepakbola playboy yang dikenal andal rayu perempuan cantik akan dibahas Okezone di artikel ini. Sebagai pesepakbola, menggaet perempuan cantik tampaknya menjadi hal yang sangat mudah sebab mereka didukung ketenaran dan kekayaan yang melimpah.

Tentunya pesepakbola itu bisa memilih setia dengan satu pasangan, atau justru bergonta-ganti kekasih alias playboy. Dalam dunia sepakbola terdapat sejumlah pemain yang terkenal sangat playboy karena terlalu sering berganti pasangan. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pesepakbola Playboy yang Dikenal Andal Rayu Perempuan Cantik:

5. John Terry

John Terry

John Terry mungkin sudah pensiun, namun kisahnya yang merupakan seorang playboy akan selalu dikenang. Bagaimana tidak, Terry dicap playboy usai ketahuan menjalin hubungan asmara terlarang dengan model pakaian dalam asal Prancis, Vanessa Perroncel.

Menariknya lagi, perempuan tersebut ternyata adalah sahabat karib dari istri Terry. Tidak hanya itu, Vanessa juga adalah mantan pasangan dari rekan sejawat Terry di Chelsea yang juga sahabat karibnya, Wayne Bridge.

4. Antonio Cassano

Antonio Cassano

Cassano pernah mengaku meniduri 600 hingga 700 perempuan selama hidupnya. Hal itu diketahui dari auto biografinya.

Cassano juga mengaku kerap melakukan hubungan badan di hari pertandingan demi meningkatkan staminanya saat mentas di lapangan. Namun, kehidupan kelam Antonio Cassano berubah sejak berkenalan dengan Carolina Marcialis pada 2008. Carolina pun akhirnya menjadi istri sah dari Cassano.

