Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Makau di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024, Live di MNCTV!

JADWAL siaran langsung Timnas Futsal Indonesia vs Makau di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 akan diulas Okezone. Laga pertama fase Grup B tersebut bakal digelar di Green Hall, Dammam, Arab Saudi pada Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB dan disiarkan secara live di MNCTV!

Timnas Futsal Indonesia tergabung di Grup B pada Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 yang akan dimulai sejak 7 hingga 11 Oktober 2023. Skuad Garuda –julukan Timnas Futsal Indonesia- segrup dengan tuan rumah Arab Saudi, Afghanistan, dan Makau.

Timnas Futsal Indonesia tentu diharapkan bisa lolos dari Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. Untuk mewujudkan harapan itu, Muhammad Albagir dan kolega wajib menjadi juara Grup B jika ingin mengamankan tiket lolos otomatis ke Piala Asia Futsal 2024 yang akan digelar di Thailand.

Adapun, jika Timnas Futsal Indonesia gagal finis di peringkat pertama Grup B, masih ada cara lain untuk lolos ke putaran final. Timnas Futsal Indonesia masih memiliki peluang lolos ke Piala Asia Futsal 2024 lewat jalur runner-up terbaik.

Timnas Futsal Indonesia sendiri akan ditangani oleh Marcos Aurelio Sorato di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. Ia menggantikan Mohammed Hashemzadeh yang sebelumnya menukangi Tim Merah Putih mulai Maret 2022 sampai Juli 2023.