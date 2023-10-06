5 Laga Penentu Nasib Erik Ten Hag di Manchester United, Nomor 1 Kontra Musuh Bebuyutan

INILAH deretan laga penentu nasib Erik Ten Hag di Manchester United. Nasib pelatih asal Belanda itu kini tengah berada di ujung tanduk setelah rentetan hasil buruk di sepanjang awal musim ini.

Terbaru, skuad Setan Merah – julukan Manchester United – baru saja menyerah dengan skor 3-2 atas Galatasaray di Old Trafford. Laga ini menjadi kekalahan keenam United dalam 10 laga awal mereka di semua kompetisi musim ini.

Dengan rentetan hasil buruk itu, harapan Erik Ten Hag untuk membawa United memangkas jarak dengan tim elite Premier League mulai pupus. Manchester United terpaut 9 poin dari rival sekotanya, Manchester City yang kokoh di puncak klasemen. Mereka juga terpaut hingga 7 poin untuk bisa mengamankan tiket Liga Champions musim depan.

Meski musim masih sangat panjang, namun masa depan Erik Ten Hag belum tentu bisa sampai akhir musim. Paling tidak, pelatih berkepala plontos itu memiliki waktu hingga jendela transfer musim dingin nanti untuk membuktikan diri, apakah ia masih layak atau tidak untuk menukangi Manchester United.

Sebelum menuju ke hari penentuan, ada beberapa laga penting yang akan menjadi penentu nasib Erik Ten Hag di Manchester United.

5. Laga kandang melawan Manchester City





Dimulai pada akhir Oktober nanti, Manchester United akan melakoni laga derby Manchester. Meski dipastikan ini bukan laga yang mudah, kekalahan Manchester City atas Wolves menjadi bukti bahwa anak asuh Pep Guardiola tidaklah sempurna.

Erik Ten Hag tidak harus membawa United menang di laga ini. Akan tetapi, Manchester United tidak boleh sampai kalah telak karena akan memperlihatkan kesenjangan antara dua rival satu kota ini.