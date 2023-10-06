Jadi Pahlawan Inter Milan Kalahkan Benfica di Liga Champions, Marcus Thuram Sebut Belajar dari Lautaro Martinez

MILAN – Striker anyar Inter Milan, Marcus Thuram, berbagi kisah soal kesuksesannya menjadi pajlawan kemenangan timnya saat melawan Benfica di matchday kedua Grup D Liga Champions 2023-2024. Ternyata, dia mendapat pelajaran berharga dari Lautaro Martinez untuk bisa mengukir kesuksesan itu.

Mendapat pelajaran penting dari Lautaro, Thuram pun memuji pemain asal Argentina itu. Menurunya, Lautaro Martinez merupakan salah satu triker terbaik di dunia.

"Dia (Lautaro Martinez) salah satu striker terbaik di dunia. Saya belajar bermain dengannya, dan dia bersama saya," ujar Thuram, dipetik dari Sempreinter, Jumat (6/10/2023).

Ya, Thuram jadi bintang di laga Liga Champions 2023-2024 yang mempertemukan Inter Milan vs Benfica pada Rabu 4 Oktober 2023. Gol semata wayangnya sukses membawa Inter menang pada laga tersebut.