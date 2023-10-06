Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadi Pahlawan Inter Milan Kalahkan Benfica di Liga Champions, Marcus Thuram Sebut Belajar dari Lautaro Martinez

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |02:14 WIB
Jadi Pahlawan Inter Milan Kalahkan Benfica di Liga Champions, Marcus Thuram Sebut Belajar dari Lautaro Martinez
Marcus Thuram kala membela Inter Milan. (Foto: Instagram/@thuram)
MILAN – Striker anyar Inter Milan, Marcus Thuram, berbagi kisah soal kesuksesannya menjadi pajlawan kemenangan timnya saat melawan Benfica di matchday kedua Grup D Liga Champions 2023-2024. Ternyata, dia mendapat pelajaran berharga dari Lautaro Martinez untuk bisa mengukir kesuksesan itu.

Mendapat pelajaran penting dari Lautaro, Thuram pun memuji pemain asal Argentina itu. Menurunya, Lautaro Martinez merupakan salah satu triker terbaik di dunia.

Marcus Thuram

"Dia (Lautaro Martinez) salah satu striker terbaik di dunia. Saya belajar bermain dengannya, dan dia bersama saya," ujar Thuram, dipetik dari Sempreinter, Jumat (6/10/2023).

Ya, Thuram jadi bintang di laga Liga Champions 2023-2024 yang mempertemukan Inter Milan vs Benfica pada Rabu 4 Oktober 2023. Gol semata wayangnya sukses membawa Inter menang pada laga tersebut.

