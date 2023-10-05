Contoh Gambar Lapangan Sepak Bola dan Ukurannya

CONTOH gambar lapangan sepakbola dan ukurannya akan dibahas Okezone di artikel ini. Salah satu dari kalian pasti penasaran terkait gambar lapangan serta ukuran sebuah lapangan sepakbola.

Pasalnya banyak orang tidak mengetahui berapa ukuran standard lapangan yang telah disepakati oleh para instansi ternama dunia seperti FIFA.

Tentunya terdapat hitungan pasti terkait permainan yang dimainkan sebanyak dua tim yang berisikan 11 pemain ini. Regulasi tersebut dilakukan guna menyajikan permainan sepakbola yang benar, asik dan menyenangkan .

Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (5/10/2023) terkait contoh gambar lapangan sepakbola beserta ukurannya.

Contoh Gambar Lapangan Sepakbola Sejatinya badan pengendali internasional sepak bola seperti FIFA telah menetapkan standar lapangan sepekbola beserta lebar dan panjang ukurannya. Lapangan sepakbola umumnya menggunakan 2 macam tipe rumput, diantaranya rumput alami dan rumput sintetis

Keterangan:

The goal line atau garis gawang: 45-90 meter

Halfway line atau garis tengah: 45-90 meter

Center circle atau lingkaran tengah: 9,15 meter

The touchline atau garis samping: 90-120 meter

Center spot atau titik tengah berada di tengah lapangan

Penalty box atau kotak pinalti: panjang 40,32 meter dan lebar 16,5 meter

Goal box atau kotak area gawang: Panjang 18,32 meter dan lebar 5,5 meter

Corner arc: 1 meter

Corner Flagpost: 1,5 meter

Penalty spot atau titik pinalti: 11 meter

Penalty arc