Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Contoh Gambar Lapangan Sepak Bola dan Ukurannya

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |22:03 WIB
Contoh Gambar Lapangan Sepak Bola dan Ukurannya
Contoh Gambar Lapangan Sepakbola dan Ukurannnya. (Foto: Reuters)
A
A
A

CONTOH gambar lapangan sepakbola dan ukurannya akan dibahas Okezone di artikel ini. Salah satu dari kalian pasti penasaran terkait gambar lapangan serta ukuran sebuah lapangan sepakbola.

Pasalnya banyak orang tidak mengetahui berapa ukuran standard lapangan yang telah disepakati oleh para instansi ternama dunia seperti FIFA.

Tentunya terdapat hitungan pasti terkait permainan yang dimainkan sebanyak dua tim yang berisikan 11 pemain ini. Regulasi tersebut dilakukan guna menyajikan permainan sepakbola yang benar, asik dan menyenangkan .

Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (5/10/2023) terkait contoh gambar lapangan sepakbola beserta ukurannya.

Contoh Gambar Lapangan Sepakbola Sejatinya badan pengendali internasional sepak bola seperti FIFA telah menetapkan standar lapangan sepekbola beserta lebar dan panjang ukurannya. Lapangan sepakbola umumnya menggunakan 2 macam tipe rumput, diantaranya rumput alami dan rumput sintetis

Gambar Lapangan Sepakbola

Keterangan:

The goal line atau garis gawang: 45-90 meter

Halfway line atau garis tengah: 45-90 meter

Center circle atau lingkaran tengah: 9,15 meter

The touchline atau garis samping: 90-120 meter

Center spot atau titik tengah berada di tengah lapangan

Penalty box atau kotak pinalti: panjang 40,32 meter dan lebar 16,5 meter

Goal box atau kotak area gawang: Panjang 18,32 meter dan lebar 5,5 meter

Corner arc: 1 meter

Corner Flagpost: 1,5 meter

Penalty spot atau titik pinalti: 11 meter

Penalty arc

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/51/3048507/10-perbedaan-sepakbola-dan-futsal-yang-perlu-diketahui-nomor-1-mirip-basket-bNQZzEReRT.jpg
10 Perbedaan Sepakbola dan Futsal yang perlu Diketahui, Nomor 1 Mirip Basket!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/49/2995278/kisah-osas-saha-pemain-naturalisasi-timnas-indonesia-asal-nigeria-ini-sudah-bermain-di-16-klub-liga-indonesia-ADZLw5WYun.jpg
Kisah Osas Saha, Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Asal Nigeria Ini Sudah Bermain di 16 Klub Liga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980662/5-stadion-sepakbola-dengan-pemandangan-terindah-nomor-1-punya-negara-tetangga-uzokrogd68.jpg
5 Stadion Sepakbola dengan Pemandangan Terindah, Nomor 1 Punya Negara Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/51/2933927/asal-muasal-rivalitas-messi-dan-ronaldo-j9vDs5fItP.jpg
Asal Muasal Rivalitas Messi dan Ronaldo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/51/1633853/kemenpora-meriahkan-kreativesia-2025-final-lomba-2-kategori-ini-jadi-sorotan-qmx.webp
Kemenpora Meriahkan Kreativesia 2025, Final Lomba 2 Kategori Ini Jadi Sorotan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/cosmo_jne_menumbangkan_bintang_timur_surabaya_2_0.jpg
Hasil Pro Futsal League: Cosmo JNE Taklukkan Bintang Timur Surabaya 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement