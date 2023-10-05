Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Meski Marko Simic Telah Kembali, Thomas Doll Tak Janji Mainkan di Laga Persija Jakarta vs Barito Putera

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |16:18 WIB
Meski Marko Simic Telah Kembali, Thomas Doll Tak Janji Mainkan di Laga Persija Jakarta vs Barito Putera
Pemain Persija Jakarta, Marko Simic. (Foto: Instagram/markosimic_77)
A
A
A

DEPOK - Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menyatakan belum tentu memainkan Marko Simic saat timnya jumpa Barito Putera. Pertemuan kedua tim dalam pekan ke-15 Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (7/10/2023).

Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, tak berani janji akan langsung memainkan Marko Simic saat menghadapi Barito Putera di pekan ke-15 Liga 1 2023-2024. Meski Simic telah kembali ke skuad, Doll tak mau mengambil risiko untuk tetap memainkan striker Macan Kemayoran itu ketika kondisinya masih belum fit seutuhnya.

Seperti yang diketahui, pemain asal Kroasia tersebut selama dua pekan absen membela Persija karena mengalami cedera betis. Pemain itu pun sempat pulang ke Serbia untuk pemulihan.

Kini Simic telah kembali ke Indonesia. Thomas Doll pun menilai Marko Simic sudah pulih dari cedera, tetapi masih harus berlatih ringan. Pola latihan untuk pemain itu pun bertahap sampai dapat intensitas tinggi kembali.

"Dia baru pulang dari Serbia usai perawatan. Dia masih harus check up. Saat ini dia tidak merasakan sakit lagi. Namun, dia baru datang. Dia butuh sesi latihan lebih banyak lagi," kata Thomas Doll di Nirwana Park, Depok, Kamis (5/10/2023).

Marko Simic

Pelatih asal Jerman itu mengatakan belum bisa menjamin Simic akan turun laga dalam laga terdekat Persija. Pasalnya, kondisi pemain itu akan dipantau lebih dahulu sampai menjelang laga.

Halaman:
1 2
      
