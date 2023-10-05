Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bobol Gawang Persis Solo, Ini Janji Aji Kusuma kepada Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |15:34 WIB
Bobol Gawang Persis Solo, Ini Janji Aji Kusuma kepada Persija Jakarta
Aji Kusuma berjanji untuk kembalikan Persija Jakarta ke jalur kemenangan usai buka rekening gol (Foto: Twitter/persija_jkt)
BOBOL gawang Persis Solo, Aji Kusuma berharap bisa cetak lebih banyak gol untuk Persija Jakarta. Dia juga berharap untuk bisa mengembalikan Macan Kemayoran – julukan Persija – kembali ke jalur kemenangan.

Aji akhirnya mencetak gol pertamanya di Liga 1 2023-2024 pada pekan ke-14. Momen tersebut tiba ketika Persija Jakarta melawat ke markas Persis Solo pada Sabtu (30/9/2023).

Aji Kusuma

Aji mencetak gol penyeimbang yang membuat Macan Kemayoran terhindar dari kekalahan. Setelah sempat tertinggal 1-2, Persija akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat golnya pada menit 80.

Mengomentari gol pertamanya itu, Aji merasa memang sudah seharusnya dia membantu tim dengan cara mencetak gol. Striker berusia 24 tahun itu menjadikan gol pertamanya sebagai motivasi agar bisa memberikan banyak kontribusi untuk Persija.

“Memang sudah seharusnya saya membantu tim, salah satunya dengan mencetak gol," ucap Aji, dikutip dari situs resmi LIB, Kamis (5/10/2023).

"Gol kemarin (lawan Persis Solo) pastinya akan saya jadikan motivasi untuk terus berkembang dan tentunya berkontribusi untuk Persija entah dengan mencetak gol ataupun assist,” sambungnya.

