Cara Jitu Erick Thohir agar Piala Dunia U-17 2023 Undang Animo Besar Suporter Datang ke Stadion

Erick Thohir yakin Piala Dunia U-17 2023 bisa undang animo tinggi para suporter ke stadion (Foto: LOC Piala Dunia U-17)

CARA jitu Erick Thohir agar Piala Dunia U-17 2023 undang animo besar suporter datang ke stadion. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, itu memperkirakan ajang Piala Dunia U-17 2023 bakal berlangsung meriah di Indonesia.

Empat stadion di empat kota berbeda, yaitu Jakarta International Stadium (JIS, Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), terpilih menjadi venue Piala Dunia U-17 2023. FIFA sendiri memasang target agar setiap laga disaksikan 10 hingga 18 ribu penonton.

Erick Thohir menyakini bahwa menonton laga sepakbola di stadion dengan di televisi pasti berbeda. Jadi, dia tetap optimistis suporter dapat hadir di stadion meskipun semua laga Piala Dunia U-17 ditayangkan di televisi.

"Menonton di televisi dan menonton langsung di lapangan pasti ada sesuatu yang berbeda," kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Menteri BUMN itu mengatakan PSSI pun akan memanjakan suporter yang akan hadir langsung di stadion. Jadi, suporter akan mendapatkan kesan yang tidak diperoleh saat menonton Piala Dunia U-17 di layar kaca.

"Kami juga sebagai panitia, kami juga mengajak semua di dalam lapangan itu nanti kita ada juga area seperti fanzone, di situ ada makanan, ada juga aktivitas, dan juga ya ada musik dan lain-lain. Itu akan kami coba dorong," ujarnya.