Piala Dunia U-17 2023: Erick Thohir Minta Timnas Indonesia U-17 Waspadai Kekuatan Maroko

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta Timnas Indonesia U-17 mewaspadai Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Sebab, sang lawan dihuni pemain-pemain berkualitas yang berpotensi menyulitkan anak asuh Bima Sakti Tukiman.

Skuad Garuda Asia tergabung di Grup A bersama Maroko, Panama, dan Ekuador. Fase Grup A Piala Dunia U-17 2023 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur.

Erick mengaku sudah mulai mengamati Maroko agar Timnas Indonesia U-17 bisa meraih hasil maksimal. Sebab, mereka merupakan salah satu unggulan di Grup A.

"Maroko saya rasa dari deteksi banyak pemain latihan di Prancis. Sepak bola Prancis salah satu yang diakui FIFA punya talenta muda terbaik di dunia," kata Erick di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Akan tetapi, Menteri BUMN itu mengatakan, terpenting Timnas Indonesia bisa membuka Piala Dunia U-17 dengan kemenangan atas Timnas Ekuador U-17 pada 10 November 2023. Sebab, raihan positif itu akan membuat tim semakin termotivasi saat berjumpa Panama dan Maroko.

"Lawan Ekuador menjadi kunci. Apakah kami bisa menang atau seri," tukas Erick.