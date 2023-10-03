Erick Thohir Yakin KCJB Bantu Percepat Mobilitas selama Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang akan menjadi moda transportasi penghubung dua venue Piala Dunia U-17 2023. Hal itu diyakini akan memudahkan mobilitas semua yang terlibat.

Erick mengapresiasi sikap FIFA yang membuka opsi untuk menggunakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebagai transportasi penghubung dua venue Piala Dunia U-17 2023, Jakarta dan Bandung. Cepatnya waktu tempuh perjalanan menjadi dasar pertimbangan.

Moda transportasi yang diresmikan Presiden RI Joko Widodo di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Senin 2 Oktober 2023 pagi WIB, diberi nama Whoosh. Itu merupakan kereta berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang dapat melaju hingga 350 km/jam.

“KCJB merupakan bentuk peningkatan pelayanan transportasi publik. Dengan kereta cepat, masyarakat dapat menuju wilayah Bandung-Jakarta dengan waktu yang singkat dan bebas kemacetan di jalan raya," ujar Erick di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

"Whoosh menawarkan efisiensi dari segi waktu. Kehadirannya akan sangat membantu penyelenggaraan Piala Dunia U-17, terutama berkaitan waktu yang dihemat saat terjadi mobilisasi orang di dua kota,” lanjut Menteri BUMN itu.

Lebih lanjut, Erick menambahkan waktu tempuh perjalanan yang kurang dari satu jam amat efektif. Hal itu akan memudahkan tim-tim peserta, personel Local Organizer Committe (LOC), dan juga FIFA untuk berpindah kota saat Piala Dunia U-17 berlangsung.