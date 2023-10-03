Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Yakin KCJB Bantu Percepat Mobilitas selama Piala Dunia U-17 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |22:14 WIB
Erick Thohir Yakin KCJB Bantu Percepat Mobilitas selama Piala Dunia U-17 2023
FIFA menyetujui KCJB sebagai moda transportasi selama Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang akan menjadi moda transportasi penghubung dua venue Piala Dunia U-17 2023. Hal itu diyakini akan memudahkan mobilitas semua yang terlibat.

Erick mengapresiasi sikap FIFA yang membuka opsi untuk menggunakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebagai transportasi penghubung dua venue Piala Dunia U-17 2023, Jakarta dan Bandung. Cepatnya waktu tempuh perjalanan menjadi dasar pertimbangan.

Kereta Cepat Jakarta Bandung

Moda transportasi yang diresmikan Presiden RI Joko Widodo di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Senin 2 Oktober 2023 pagi WIB, diberi nama Whoosh. Itu merupakan kereta berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang dapat melaju hingga 350 km/jam.

“KCJB merupakan bentuk peningkatan pelayanan transportasi publik. Dengan kereta cepat, masyarakat dapat menuju wilayah Bandung-Jakarta dengan waktu yang singkat dan bebas kemacetan di jalan raya," ujar Erick di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

"Whoosh menawarkan efisiensi dari segi waktu. Kehadirannya akan sangat membantu penyelenggaraan Piala Dunia U-17, terutama berkaitan waktu yang dihemat saat terjadi mobilisasi orang di dua kota,” lanjut Menteri BUMN itu.

Lebih lanjut, Erick menambahkan waktu tempuh perjalanan yang kurang dari satu jam amat efektif. Hal itu akan memudahkan tim-tim peserta, personel Local Organizer Committe (LOC), dan juga FIFA untuk berpindah kota saat Piala Dunia U-17 berlangsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/51/1633263/rebut-piala-bergilir-dan-tiket-umrah-padel-dan-tenis-bersatu-di-the-prime-tournament-zpl.webp
Rebut Piala Bergilir dan Tiket Umrah: Padel dan Tenis Bersatu di The Prime Tournament
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/23/timnas_belgia_romelu_lukaku_foto_reute.jpg
Terbongkar! Romelu Lukaku Ternyata Sempat Diincar Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement