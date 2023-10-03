Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Senang Timnas Indonesia U-17 Terus Berproses dalam TC di Jerman

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |21:18 WIB
Jelang Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Senang Timnas Indonesia U-17 Terus Berproses dalam TC di Jerman
Erick Thohir dan pemain Timnas Indonesia U-17. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengomentari pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17 jelang Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Jerman. Dia mengaku senang mendapati Timnas Indonesia U-17 bisa terus berproses selama menjalani TC itu.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- sudah menjalankan dua laga uji coba di Jerman. Timnas Indonesia U-17 kalah 0-1 TSV Meerbusch U-17 dan menang 1-0 atas SC Paderborn Youth (U-17 dan U-19).

Timnas Indonesia U-17

Erick Thohir mengatakan dalam laga uji coba itu mendakan ada kemajuan dalam skuad Timnas Indonesia U-17. Tentunya, timnya harus terus memaksimalkan TC di Jerman agar menuai banyak manfaat untuk kepentingan pada Piala Dunia U-17 2023.

"Timnas Indonesia U-17 sudah dua kali uji coba, sekali menang dan sekali kalah. Mereka terus mempersiapkan dan prosesnya kami terus pantau," kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Erick Thohir mengatakan PSSI memang memberikan target Timnas Indonesia U-17 dapat lolos ke babak 16 besar. Namun, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu meminta para pemain jangan terbebani dan malah makin termotivasi.

