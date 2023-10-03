Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Daftar 25 Pemain Timnas Indonesia untuk Hadapi Brunei Darussalam, Ivar Jenner Absen!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |19:53 WIB
Breaking News: Daftar 25 Pemain Timnas Indonesia untuk Hadapi Brunei Darussalam, Ivar Jenner Absen!
Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR 25 pemain Timnas Indonesia untuk hadapi Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah dirilis PSSI. Tetapi, pemain Jong FC Utrecht, Ivar Jenner, dipastikan bakal absen.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam laga dua leg di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga leg I akan berlangsung di Stadion Jakabaring, Palembang, pada 12 November 2023.

Ivar Jenner

Kemudian, laga leg II akan digelar di Brunei Darussalam. Tepatnya, pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, pada 17 Oktober 2023.

Jelang duel itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mempersiapkan para pemain terbaiknya. Tetapi, Ivar Jenner tidak dipanggil karena sedang mengalami cedera saat memperkuat Jong FC Utrecht.

Meski begitu, tetap ada deretan pemain abroad yang akan memperkuat Timnas Indonesia. Total, ada 8 pemain yang berkarier di luar negeri yang akan mentas, yakni Asnawi Mangkualam (Jeonnam Dragons), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Sandy Walsh (KV Mechelen), Jordi Amat (Johor Darul Ta'zim FC), Shayne Pattynama (Viking FK), Saddil Ramdani (Sabah FC), Rafael Struick (ADO Den Haag), dan Elkan Baggott (Ipswich Town).

