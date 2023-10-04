Welber Halim Jardim Sudah Gabung TC Timnas Indonesia U-17 di Jerman!

Welber Halim Jardim telah bergabung dengan TC Timnas Indonesia U-17 di Jerman (Foto: Instagram/@welber07official)

JAKARTA - Pemain keturunan Welber Halim Jardim sudah bergabung dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17 di Jerman. Kabar baik itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Sebatas informasi, Skuad Garuda Asia menjalani TC di Jerman sejak 19 September sampai 23 Oktober 2023. TC itu digelar agar Timnas Indonesia U-17 makin siap menatap Piala Dunia U-17 2023.

Erick menyambut baik Welber akhirnya sudah bergabung dalam TC Timnas Indonesia U-17. Kehadirannya tentu dapat memudahkan Bima Sakti Tukiman dalam menyiapkan tim.

"Kemarin saya dapat laporan, pemain kami di luar negeri seperti Welber sudah gabung," kata Erick di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Menteri BUMN itu mengatakan Timnas Indonesia U-17 saat ini sudah memasuki tahapan uji coba di sela-sela latihan. Hal itu dilakukan untuk melihat kemajuan tim setelah ditempa dalam berlatih.

Timnas Indonesia U-17 sudah menjalani dua laga uji coba di Jerman. Timnas Indonesia U-17 kalah 0-1 TSV Meerbusch U-17 dan menang 1-0 atas SC Paderborn Youth (U-17 dan U-19).