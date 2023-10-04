Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Jadi Starter, Ipswich Town U-21 Menang 5-2 atas Cardiff City U-21

PEMAIN Timnas Indonesia Elkan Baggott jadi starter, Ipswich Town U-21 menang 5-2 atas Cardiff City U-21. Elkan Baggott dipercaya menjadi starter, namun bukan untuk tim senior Ipswich Town.

Elkan Baggott tampil ketika Ipswich Town bertanding pada Selasa (3/10/2023) kemarin. Mereka menghadapi Cardiff City U-21.

Elkan dan kolega pun berhasil memetik hasil positif pada lanjutan laga Professional U-23 Development League 2023 tersebut. Digelar di Ipswich Town Training Center, tim muda Ipswich itu pun menang dengan skor 5-2.

Hasil tersebut membawa Ipswich Town U-21 perlahan merambat naik di klasemen sementara. Mereka menempati posisi ketujuh dengan catatan tiga kemenangan dan empat kekalahan dari tujuh pertandingan yang dijalani.

Elkan menjadi salah satu pemain yang diandalkan di tim tersebut. Dia juga kerap dipercaya memperkuat tim utama Ipswich.