Andre Onana Diserang Fans Manchester United karena Tampil Buruk, Begini Respons Erik Ten Hag

ANDRE Onana diserang fans Manchester United karena tampil buruk saat melawan Galatasaray. Menanggapi hal itu, pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, langsung memberikan respons terkait penampilan anak asuhnya yang mengecewakan di bawah mistar gawang.

Andre Onana kembali melakukan blunder saat Manchester United kalah 2-3 dari Galatasaray di matchday kedua Grup A Liga Champions 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Old Trafford, Rabu (4/10/2023) dini hari WIB.

Galatasaray mencetak tiga gol lewat Wilfried Zaha (23'), Muhammed Kerem Akturkoglu (71') dan Mauro Icardi (81'). Sementara itu, dua gol Manchester United via Rasmus Hojlund (17', 67') berujung sia-sia karena tak mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan memalukan.

Dalam itu tersebut, Manchester United harus menerima kenyataan pahit setelah Casemiro diberikan kartu kuning kedua alias kartu merah pada menit ke-77. Hal itu bermula gara-gara blunder konyol yang dilakukan Andre Onana.

Kiper asal Kamerun itu melakukan blunder karena terlalu pelan sehingga bola operannya berhasil dipotong Dries Mertens di dekat kotak penalti. Dries Mertens pun menggiring bola memasuki kotak penalti, sebelum dijegal Casemiro yang membuat Galatasaray mendapat hadiah penalti.

Penampilan buruk Andre Onana pun menjadi sorotan hingga trending di media sosial Twitter. Penjaga gawang 27 tahun itu mendapat hujatan netizen para fans Manchester United yang kecewa dengan penampilannya.