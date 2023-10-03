Lionel Messi Ternyata Pernah Penasaran dengan Performa Cristiano Ronaldo

TERNYATA Lionel Messi pernah penasaran dengan performa Cristiano Ronaldo. Cerita itu diungkap oleh eks pemain Barcelona, Kevin-Prince Boateng, dalam sebuah wawancara belum lama ini.

Seperti diketahui, Ronaldo dan Messi merupakan ikon rivalitas sepak bola modern. Kedua pemain tersebut kerap bersaing dalam perebutan gelar individu, klub, hingga level tim nasional.

Kini, Messi dan Ronaldo sudah terpisah cukup jauh mengingat keduanya sudah tidak bermain di Eropa. CR7 memilih bergabung dengan Al Nassr (Arab Saudi), sementara La Pulga ke Inter Miami (Amerika Serikat).

Meski demikian, Ronaldo sempat bermain untuk Juventus pada kurun waktu 2018-2021. Saat itulah, Messi yang masih berseragam Barcelona penasaran dengan performa koleganya.

Rasa penasaran ini kemudian ditanyakan kepada Boateng, yang sedang menjalani masa peminjaman dari Sassuolo ke Barcelona pada 2019. Pesepakbola berpaspor Ghana itu mengklaim Messi bertanya soal sepak terjang Ronaldo selama di Juventus.

"Dia (Lionel Messi) adalah kapten tetapi tidak berbicara. Kami berbicara satu kali di kamar mandi karena dia bertanya apakah sulit mencetak gol di Italia karena (Cristiano) Ronaldo ada di sana saat itu, dan dia menunjukkan persaingan di antara mereka," ungkap Boateng, dikutip dari Goal Internasional, Selasa (3/10/2023).