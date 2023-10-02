Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Diklaim Desak Inter Miami Boyong Luka Modric

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |19:34 WIB
Lionel Messi Diklaim Desak Inter Miami Boyong Luka Modric
Lione Messi diklaim mendesak klubnya mendatangkan Luka Modric (Foto: Reuters/Isabel Infantes)
MIAMI - Lionel Messi diklaim mendesak Inter Miami untuk memboyong Luka Modric dari Real Madrid kapan pun tersedia. Apalagi, posisi pemain asal Kroasia itu tengah terancam di Los Blancos.

Ya, penampilan Jude Bellingham yang semakin bersinar membuat posisi Modric digadang-gadang kian terancam. Terlebih, gelandang asal Inggris itu berusia jauh lebih muda.

Lionel Messi dikawal bodyguard pribadinya Yassine Cheuko (Foto: Reuters/Vincent Carchietta)

Itu diyakini bakal menjadi pertimbangan besar Madrid melepas Modric. Kontrak gelandang berusia 38 tahun itu akan habis pada Juni 2024.

Eks striker Real Madrid, Predrag Mijatovic, mengklaim Modric telah menerima tawaran dari banyak tim di Amerika Serikat (AS). Tidak hanya itu, ia sempat tertangkap tangan makan bersama pemilik Inter Miami David Beckham.

"Dia (Modric) telah menerima tawaran dari Amerika Serikat, dari banyak tim dan dari tim ini pada khususnya," ujar Mijatovic, dipetik dari Sportbible, Senin (2/10/2023).

"Messi sendiri secara pribadi tertarik dengan kemungkinan tersebut. Di Kroasia, beberapa hari lalu, Modric bertemu dengan pemilik Inter Miami, David Beckham, di mana mereka sedang makan," lanjut pria asal Montenegro itu.

Halaman:
1 2
      
