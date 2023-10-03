Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Liga Champions 2023-2024: Hadapi Real Madrid, Kapten Napoli Berharap Tuah Stadion Diego Armando Maradona

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |14:02 WIB
Liga Champions 2023-2024: Hadapi Real Madrid, Kapten Napoli Berharap Tuah Stadion Diego Armando Maradona
Markas Napoli, Stadion Diego Armando Maradona (Foto: wikimedia)
NAPLES – Napoli akan menjamu Real Madrid di Stadion Diego Armando Maradona, Rabu (4/10/2023) dini hari WIB. Kapten Napoli, Giovanni Di Lorenzo, berharap tuah dari stadion tersebut.

Laga antara Napoli versus Real Madrid merupakan laga kedua Grup C Liga Champions 2023-2024. Pertandingan tersebut diprediksi akan berjalan sengit karena kedua tim berhasil meraih kemenangan di laga perdana. Dengan begitu, tentu kedua kesebelasan ini akan tampil ngotot guna mempertahankan tren kemenangannya.

Lorenzo menyambut antusias pertandingan melawan Real Madrid. Pemain berusia 30 tahun itu sadar bahwa Los Blancos -julukan Real Madrid- bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Tapi, dia yakin Napoli bisa meraih hasil positif karena bermain di markasnya sendiri, Stadion Diego Armando Maradona.

“Selalu menyenangkan memainkan pertandingan-pertandingan ini. Kami tahu bahwa kami menghadapi tim yang terdiri dari para juara hebat,” kata Di Lorenzo, dikutip dari situs resmi UEFA, Selasa (3/10/2023).

“Namun kami bermain di kandang bersama para pendukung kami dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mempersulitnya. Saya yakin mereka (Real Madrid) juga menganggap kami adalah tim yang hebat,” sambungnya.

