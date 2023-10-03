Liga Champions 2023-2024: Hakan Calhanoglu Prediksi Inter Milan Bakal Kesulitan Hadapi Benfica

MILAN - Pemain Inter Milan, Hakan Calhanoglu memprediksikan timnya bakal kesulitan menghadapi Benfica di matchday kedua Grup D Liga Champions 2023-2024 pada Rabu 4 Oktober 2023 pukul 02.00 WIB. Pasalnya Hakan percaya Benfica adalah tim kuat yang berisi banyak pemain berkualitas.

Hakan pun yakin Benfica akan memberikan perlawanan saat berjumpa I Nerazzurri- julukan Inter Milan- di Stadion Giuseppe Meazza nanti. Karena itu, timnya harus fokus sepanjang laga agar dapat meraih hasil maksimal.

"Tidak mudah melawan Benfica, tim kuat yang memiliki pemain berkualitas. Mereka melakukan tekanan tinggi dan memiliki antusiasme yang tinggi di lapangan," ucap Hakan dilansir dari Tuttomercato, Senin (2/10/2023).

Pemain berusia 29 tahun itu mengatakan persiapan Inter Milan untuk melawan Benfica pun terus dilakukan. Dia pun akan berusaha menjalankan skema tim pelatih dengan maksimal.

"Kami tahu apa yang akan kami hadapi besok, tim yang tidak pernah menyerah. Akan tetapi, tapi kami sudah bersiap dengan baik," sambung Hakan.