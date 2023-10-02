Son Heung-min Dipastikan Perkuat Timnas Korea Selatan saat Lawan Timnas Vietnam di FIFA Matchday Oktober 2023

SON Heung-min dipastikan perkuat Timnas Korea Selatan saat lawan Timnas Vietnam di FIFA Matchday Oktober 2023. Kabar itu diketahui dari rilis resmi Timnas Korea Selatan.

Ya, 24 pemain yang akan memperkuat Timnas Korea Selatan di FIFA Matchday Oktober 2023 baru saja diumumkan. Dalam daftar yang dirilis, ada nama bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min.

Artinya, Son Heung-min diproyeksikan tampil melawan Vietnam. Pasalnya, salah satu lawan yang akan dihadapi Timnas Korea Selatan di FIFA Matchday September 2023 adalah Timnas Vietnam.

Pertemuan Timnas Korea Selatan vs Timnas Vietnam sendiri akan tersaji di Korea Selatan pada 17 Oktober 2023. Ini merupakan laga terakhir dari tiga rangkaian lawan yang disiapkan Vietnam.

Sebelum Korea Selatan, The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- akan berhadapan dengan Timans China pada 10 Oktober. Selanjutnya, mereka akan melawan Timnas Uzbekistan pada tiga hari kemudian.

Dalam daftar pemain yang akan memperkuat Timnas Korea Selatan di FIFA Matchday Oktober 2023, pemain bintang yang dipanggil untuk memperkuat tim bukan hanya ada Son Heung-min. Ada juga sejumlah nama ternama di Eropa yang ikut diterjunkan.

Beberapa di antaranya ialah Kim Min-jae (Bayern Munich), Lee Jae-seong (Mainz), Hwang In-beom (Crvena Zvezda), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), dan Cho Gyu-seong (Midtjylland).