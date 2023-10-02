Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beda dengan Timnas Indonesia, Vietnam Gelar TC dan Lawan 3 Tim Kuat Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |14:45 WIB
Beda dengan Timnas Indonesia, Vietnam Gelar TC dan Lawan 3 Tim Kuat Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026!
Timnas Vietnam bersiap melakoni FIFA Matchday melawan tiga tim kuat (Foto: VFF)
A
A
A

HANOI - Berbeda dengan Timnas Indonesia, Timnas Vietnam begitu serius mempersiapkan skuad jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka siap menggelar pemusatan latihan (TC) dalam waktu dekat dan bakal melakoni uji coba melawan tiga tim kuat!

Vietnam bakal menghadapi China, Uzbekistan, dan Korea Selatan pada FIFA Matchday Oktober 2023. Sang pelatih, Phillipe Troussier, langsung mengumpulkan pemain dan akan mulai menggelar TC pada Selasa 3 Oktober.

Timnas Vietnam

The Golden Stars direncanakan melawan Timnas China pada Selasa 10 Oktober 2023. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Timnas Uzbekistan pada Jumat 13 Oktober.

Terakhir, Vietnam akan bertolak ke Korea Selatan untuk melakoni laga ketiga mereka pada Selasa 17 Oktober 2023 melawan The Taeguk Warriors. Rangkaian laga itu membuktikan keseriusan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tidak seperti Timnas Indonesia, Vietnam langsung berlaga di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Babak itu baru akan dimulai pada November 2023.

Sementara itu, Tim Merah Putih harus melewati kualifikasi sejak babak pertama. Mereka akan berhadapan dengan Timnas Brunei Darussalam pada Kamis 12 Oktober 2023 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.

Halaman:
1 2
      
