HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patung Aneh Cristiano Ronaldo Muncul di Iran, Begini Penampakannya!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |07:53 WIB
Patung Aneh Cristiano Ronaldo Muncul di Iran, Begini Penampakannya!
Penggawa Al Nassr, Cristiano Ronaldo (Foto: Reuters)
A
A
A

PATUNG aneh Cristiano Ronaldo muncul di Iran. Alih-alih mendapatkan apresiasi, patung aneh sang megabintang Al Nassr yang berada di Iran itu memicu gelombang ejekan.

Beberapa waktu lalu, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- sempat berada di ibu kota Iran, Teheran, bersama skuad Al Nassr. Tepatnya saat Faris Najd -julukan Al Nassr- melakoni laga Grup E Liga Champions Asia 2023-2024 melawan Persepolis FC, Rabu 20 September 2023.

Dalam laga tersebut, Al Nassr berhasil menang 2-0 atas Persepolis FC. Sebelum pertandingan itu dimulai, Cristiano Ronaldo disambut ratusan penggemar sepakbola di Teheran setibanya di sana.

Al Jazeera melaporkan bahwa pemerintah kota Teheran memasang spanduk untuk menyambut dan menyemangati CR7 dan rekan satu timnya di seluruh Teheran. Spanduk itu ditulis dalam bahasa Farsi, Inggris, dan Arab.

Baru-baru ini, beredar foto-foto patung aneh Cristiano Ronaldo di Iran. Dalam foto yang diunggah akun Twitter @NewsNow4Sports, terlihat patung sang megabintang 38 tahun itu mengenakan jersey Victory yang diletakkan di lobi hotel tempatnya menginap.

"Patung legenda Ronaldo yang mengenakan kaus Victory ditempatkan di lobi hotel yang menampungnya selama kunjungannya ke Iran," tulis akun Twitter @NewsNow4Sports, dikutip Senin (2/10/2023).

Halaman:
1 2
      
