Sambil Salto, Cristiano Ronaldo Disebut Cetak Assist Terbaik di Dunia!

Assist salto Cristiano Ronaldo di laga Al Taee vs Al Nassr disebut salah satu yang terbaik di dunia (Foto: Reuters)

CRISTIANO Ronaldo melakukan aksi sensasional dengan hampir mencetak assist melalui salto akrobatiknya. Jika umpan salto Cristiano Ronaldo menghasilkan gol, assist itu disebut-sebut sebagai salah satu assist terbaik di dunia.

Momen itu Cristiano Ronaldo lakukan saat Al Nassr menghadapi Al Ta'ee. Bermain di Prince Abdul Aziza Bin Muda'ed Stadium, Jumat 29 September 2023. Al Nassr berhasil mencuri poin penuh dengan kemenangan tipis 2-1.

Di awal pertandingan, Cristiano Ronaldo memberi umpan lewat tembakan salto kepada Anderson Talisca. Dengan tenang, penyerang asal Brasil itu menerima umpan dan menceploskan bola ke gawang kosong.

Sayangnya, umpan Cristiano Ronaldo itu tidak dianggap assist. Sebab, Talisca lebih dulu terjebak offisde. Meski begitu, pada menit 32 Cristiano Ronaldo memberikan assist sungguhan kepada Talisca sehingga Al Nassr unggul 1-0 atas Al Taee.

Al Ta'ee sempat menyamakan kedudukan lewat pemain mereka Virgil Misidjan di menit 79. Namun, gol penalti Cristiano Ronaldo pada akhir babak kedua berhasil memastikan kemenangan 2-1 Al Nassr di laga kali ini.

Meski umpan akrobatik dianulir karena Talisca terjebak offside, aksi Cristiano Ronaldo pun mendapat sorotan di dunia maya. Cristiano Ronaldo tetap mendapatkan apresiasi dari pencinta sepakbola di media sosial.