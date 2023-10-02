Shin Tae-yong, Pelatih Korea Selatan Paling Sukses yang Dongkrak Ranking FIFA Negara Asia Tenggara!

SHIN Tae-yong adalah pelatih Korea Selatan paling sukses yang dongkrak ranking FIFA negara Asia Tenggara. Catatannya bersama Timnas Indonesia sama dengan raihan Park Hang-seo di Timnas Vietnam.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – kini berada di ranking ke-147 FIFA usai kemenangan 2-0 atas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Peringkat tersebut diperkirakan masih akan meningkat setelah FIFA Matchday Oktober 2023 mendatang.

Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam dua pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jordi Amat dan kolega sangat difavoritkan untuk meraih kemenangan dalam dua partai tersebut, mengingaat kualitas Brunei Darussalam jauh di bawah Timnas Indonesia.

Melihat kepada pencapaiannya sejauh ini, Shin Tae-yong sudah mendongkrak posisi FIFA Indonesia sebanyak 26 tingkat. Ketika Shin Tae-yong mengambil alih kursi kepelatihan pada awal 2020, Timnas Indonesia hanya berada di peringkat ke-173.

Catatan itu sama dengan yang ditorehkan oleh Park Hang-seo semasa menjabat sebagai pelatih Timnas Vietnam. Pada saat Park Hang-seo mulai menjabat, Timnas Vietnam ada di peringkat 121 FIFA pada 2017.

Park Hang-seo sudah tidak melatih Timnas Vietnam sejak Januari 2023 lalu. Namun, dia telah sukses memberikan dampak signifikan dengan mendongkrak posisi Vietnam di ranking FIFA hingga 26 tingkat. Pada saat ini, The Golden Stars – julukan Timnas Vietnam – ada di peringkat ke-95 FIFA.