Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong, Pelatih Korea Selatan Paling Sukses yang Dongkrak Ranking FIFA Negara Asia Tenggara!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |02:09 WIB
Shin Tae-yong, Pelatih Korea Selatan Paling Sukses yang Dongkrak Ranking FIFA Negara Asia Tenggara!
Shin Tae-yong sukses dongkrak posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong adalah pelatih Korea Selatan paling sukses yang dongkrak ranking FIFA negara Asia Tenggara. Catatannya bersama Timnas Indonesia sama dengan raihan Park Hang-seo di Timnas Vietnam.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – kini berada di ranking ke-147 FIFA usai kemenangan 2-0 atas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Peringkat tersebut diperkirakan masih akan meningkat setelah FIFA Matchday Oktober 2023 mendatang.

Timnas Indonesia

Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam dua pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jordi Amat dan kolega sangat difavoritkan untuk meraih kemenangan dalam dua partai tersebut, mengingaat kualitas Brunei Darussalam jauh di bawah Timnas Indonesia.

Melihat kepada pencapaiannya sejauh ini, Shin Tae-yong sudah mendongkrak posisi FIFA Indonesia sebanyak 26 tingkat. Ketika Shin Tae-yong mengambil alih kursi kepelatihan pada awal 2020, Timnas Indonesia hanya berada di peringkat ke-173.

Catatan itu sama dengan yang ditorehkan oleh Park Hang-seo semasa menjabat sebagai pelatih Timnas Vietnam. Pada saat Park Hang-seo mulai menjabat, Timnas Vietnam ada di peringkat 121 FIFA pada 2017.

Park Hang-seo sudah tidak melatih Timnas Vietnam sejak Januari 2023 lalu. Namun, dia telah sukses memberikan dampak signifikan dengan mendongkrak posisi Vietnam di ranking FIFA hingga 26 tingkat. Pada saat ini, The Golden Stars – julukan Timnas Vietnam – ada di peringkat ke-95 FIFA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176648/putra_patrick_kluivert_siap_menjadi_tempat_ayahnya_berkeluh_kesah_usai_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-OiJG_large.jpg
Anak Patrick Kluivert Siap Tampung Keluh Kesah Ayahnya Usai Gagal Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176646/beckham_putra_menuliskan_kalimat_menyentuh_di_media_sosialnya_usai_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-HNml_large.jpeg
Beckham Putra Tulis Pesan Menyentuh Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176753/wasit_kualifikasi_piala_dunia_2026-epJL_large.jpg
Berapa Gaji Wasit di Kualifikasi Piala Dunia 2026? Ternyata Segini Kisarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176733/timnas_indonesia_dan_timnas_curacao-AgZx_large.jpg
Adu Ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Mantan Tim Asuhan Patrick Kluivert Curacao, bak Bumi dan Langit?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/49/1632233/pembalap-brasil-diogo-moreira-gabung-lcr-honda-untuk-motogp-2026-meu.webp
Pembalap Brasil Diogo Moreira Gabung LCR Honda untuk MotoGP 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/08/mario_balotelli.jpg
Mario Balotelli Buka-bukaan Soal Skandal Masuk Penjara Wanita
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement