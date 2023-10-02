Advertisement
LIGA INDONESIA

Marian Mihail Sebut PSS Sleman Berada dalam Situasi Sulit Usai Dikalahkan Arema FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |01:47 WIB
Marian Mihail Sebut PSS Sleman Berada dalam Situasi Sulit Usai Dikalahkan Arema FC
Marian Mihail beri selamat kepada Arema FC yang sukses kalahkan PSS Sleman (Foto: PSS Sleman)
A
A
A

MARIAN Mihail mengakui bahwa PSS Sleman berada dalam situasi sulit usai dikalahkan Arema FC. Super Elja – julukan PSS Sleman – kandas dengan skor 1-2 kala melawat ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali pada Sabtu (30/9/2023) lalu.

Marian Mihail menegaskan bahwa laga kontra Singo Edan – julukan Arema – berjalan dengan sulit. Namun, kekalahan ini membuat PSS Sleman berada dalam kondisi yang sulit.

Arema FC vs PSS Sleman

"Ini adalah game yang sulit dan kami sekarang ada di situasi yang cukup sulit," kata Marian Mihail dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (1/10/2023).

Pelatih asal Rumania tersebut mengatakan bahwa PSS Sleman hanya bisa move on dari laga ini. Dia pun berharap untuk bisa meraih hasil yang lebih baik ke depannya.

"Kami hanya bisa menatap masa depan," ucapnya.

