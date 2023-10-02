Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Ini Harapan Xavi Hernandez untuk Wonderkid Barcelona Fermin Lopez

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |06:00 WIB
Ini Harapan Xavi Hernandez untuk Wonderkid Barcelona Fermin Lopez
Fermin Lopez beri kesan positif kepada pelatih Barcelona Xavi Hernandez (Foto: REUTERS)
A
A
A

XAVI Hernandez ungkap harapan untuk wonderkid Barcelona, Fermin Lopez, seusai laga kontra Sevilla di Liga Spanyol 2023-2024. Dia berharap agar Lopez bisa awet bersama tim senior Blaugrana – julukan Barcelona.

Barcelona sukses menang dengan skor tipis 1-0 atas Sevilla di Camp Nou pada Sabtu (30/9/2023) dini hari WIB. Gol bunuh diri Sergio Ramos pada menit ke-76 menjadi satu-satunya pembeda dalam laga itu.

Fermin Lopez

Fermin Lopez bermain sebagai pengganti dalam laga itu. Sang gelandang berusia 20 tahun dipercaya menggantikan Raphinha yang mengalami cedera pada menit ke-37 dan Xavi terpukau dengan penampilannya.

Xavi mengutarakan harapannya agar penampilan Lopez bisa awet ke depannya. Sehingga, dia bisa menikmati jasa pemain asal Spanyol itu, yang dikontrak oleh Blaugrana hingga 30 Juni 2027 mendatang.

“Fermin bermain sangat baik, dia pemain top. Saya berharap dia akan berada di klub untuk waktu yang lama,” kata Xavi, dilansir dari Barca Universal, Senin (2/10/2023).

“Fermin adalah pemain hebat. Dia mendominasi kedua kakinya, dia tidak kehilangan bola. Dia memiliki dribbling yang bagus saat satu lawan satu, dia bisa menembak dari luar kotak penalti. Dia memiliki banyak syarat untuk menjadi pemain Barca selama bertahun-tahun. Dia sangat murah hati, dan saya sangat bahagia untuknya,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
