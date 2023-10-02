Mikel Arteta Pastikan Arsenal Fokus ke RC Lens, Baru Manchester City

LONDON - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memastikan fokus tercurah lebih dulu kepada RC Lens di lanjutan fase grup Liga Champions 2023-2024. Setelah itu, The Gunners baru memikirkan soal laga melawan Manchester City di akhir pekan.

Arsenal akan melawat ke markas Lens di Stade Bollaert-Delelis, Rabu 4 Oktober 2023 dini hari WIB. Pertandingan tersebut merupakan matchday kedua Grup B Liga Champions 2023-2024.

Tentunya, ini menjadi laga yang penting bagi Arsenal untuk bisa mencuri poin guna menjaga asa lolos fase grup. Namun, di akhir pekan, Martin Odegaard dan kawan-kawan juga akan menghadapi laga yang tak kalah penting melawan Man City di Liga Inggris 2023-2024.

Menanggapi dua laga penting itu, Arteta memilih untuk fokus pada satu pertandingan terlebih dahulu. Pria asal Spanyol itu bertekad untuk mencuri kemenangan di markas Lens, baru menatap laga kontra The Citizens.

“Saya hanya memikirkan bagaimana kami dapat mempersiapkan Lens. Ini akan menjadi pertandingan tandang yang sangat sulit untuk mencoba memenangkannya,” kata Arteta, dilansir dari Metro, Senin (2/10/2023).

“Kemudian mengambil langkah berikutnya hadapi (Man) City. Tetapi dibutuhkan banyak hal baik dan fokus lebih dulu untuk hari Selasa (lawan Lens),” sambung pria berusia 41 tahun itu.