Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Mikel Arteta Pastikan Arsenal Fokus ke RC Lens, Baru Manchester City

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |22:07 WIB
Mikel Arteta Pastikan Arsenal Fokus ke RC Lens, Baru Manchester City
Mikel Arteta memimpin latihan di markas Arsenal jelang laga kontra RC Lens (Foto: Reuters/John Sibley)
A
A
A

LONDON - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memastikan fokus tercurah lebih dulu kepada RC Lens di lanjutan fase grup Liga Champions 2023-2024. Setelah itu, The Gunners baru memikirkan soal laga melawan Manchester City di akhir pekan.

Arsenal akan melawat ke markas Lens di Stade Bollaert-Delelis, Rabu 4 Oktober 2023 dini hari WIB. Pertandingan tersebut merupakan matchday kedua Grup B Liga Champions 2023-2024.

Skuad Arsenal

Tentunya, ini menjadi laga yang penting bagi Arsenal untuk bisa mencuri poin guna menjaga asa lolos fase grup. Namun, di akhir pekan, Martin Odegaard dan kawan-kawan juga akan menghadapi laga yang tak kalah penting melawan Man City di Liga Inggris 2023-2024.

Menanggapi dua laga penting itu, Arteta memilih untuk fokus pada satu pertandingan terlebih dahulu. Pria asal Spanyol itu bertekad untuk mencuri kemenangan di markas Lens, baru menatap laga kontra The Citizens.

“Saya hanya memikirkan bagaimana kami dapat mempersiapkan Lens. Ini akan menjadi pertandingan tandang yang sangat sulit untuk mencoba memenangkannya,” kata Arteta, dilansir dari Metro, Senin (2/10/2023).

“Kemudian mengambil langkah berikutnya hadapi (Man) City. Tetapi dibutuhkan banyak hal baik dan fokus lebih dulu untuk hari Selasa (lawan Lens),” sambung pria berusia 41 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/51/1632183/timnas-basket-putra-indonesia-mencari-15-pemain-terbaik-untuk-diboyong-try-out-ke-australia-qxu.webp
Timnas Basket Putra Indonesia Mencari 15 Pemain Terbaik untuk Diboyong Try Out ke Australia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/12/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Hasil Denmark Open 2025: Sabar/Reza On Fire Tumbangkan Duo China
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement