HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Bournemouth vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: Kai Havertz Buka Rekening Gol, The Gunners Menang Telak 4-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |23:05 WIB
Kai Havertz akhirnya cetak gol perdananya untuk Arsenal
Kai Havertz akhirnya cetak gol perdananya untuk Arsenal (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Bournemouth vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang dimainkan di Vitality Stadium, Sabtu (30/9/2023) malam WIB berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan The Gunners -- julukan Arsenal.

Kai Havertz akhirnya mencetak gol pertamanya dengan seragam Arsenal lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Tiga gol lainnya diukir oleh Bukayo Saka (17'), penalti Martin Odegaard (44'), dan gol Ben White (90+3').

Bournemouth vs Arsenal

Jalannya Pertandingan

Arsenal mengawali pertandingan dengan tempo permainan lambat namun berhasil menekan pertahanan Bournemouth. Bola yang dikuasai oleh Arsenal membuat The Cherries -julukan Bournemouth- harus bekerja ekstra.

Tim besutan Andoni Iraola itu harus menjemput bola hingga lini pertahanan The Gunners -julukan Arsenal. Meski demikian, Martin Odegaard dan kolega berhasil mempertahankan penguasaan bola hingga memasuki pertengahan laga.

Pada menit ke-17, Arsenal akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat tandukkan jarak dekat Bukayo Saka (17’). Usai gol itu, Bournemouth merespons dengan bermain lebih agresif. Mereka berani untuk menekan Arsenal yang bermain di pertahanannya sendiri.

Akan tetapi, hal itu justru menjadi petaka bagi tim tuan rumah. Serangan balik cepat yang dilancarkan oleh Arsenal berujung penalti. Martin Odegaard (44’ (P)) yang menjadi eksekutor berhasil menuntaskan tugas dengan baik, babak pertama selesai untuk keunggulan Arsenal 2-0.

Memasuki babak kedua, Arsenal tetap bermain dengan pola yang sama seperti paruh pertama. The Gunners nampak nyaman menguasai jalannya pertandingan di awal-awal. Sementara, Bournemouth masih kesulitan untuk mencari celah.

