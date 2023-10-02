Advertisement
NAPOLI VS REAL MADRID

Napoli vs Real Madrid: Giovanni Di Lorenzo Penuh Antusias Jamu Los Blancos di Liga Champions

Andri Bagus Syaeful - Senin, 02 Oktober 2023 | 20:11 WIB
Napoli vs Real Madrid: Giovanni Di Lorenzo Penuh Antusias Jamu Los Blancos di Liga Champions
Giovanni Di Lorenzo kala membela Napoli. (Foto: Instagram/@dilorenzo22)
NAPLES – Kapten Napoli, Giovanni Di Lorenzo, antusias menatap laga kontra Real Madrid dalam laga lanjutan fase Grup C Liga Champions 2023-2024. Dia pun memastikan Napoli siap tempur melawan Los Blancos -julukan Real Madrid.

Giovanni Di Lorenzo mengatakan laga Napoli vs Real Madrid pastinya akan berjalan seru. Oleh karena itu, Napoli akan berusaha memberikan permainan terbaik agar tidak mengecewakan suporter yang hadir nanti.

Giovanni di Lorenzo

Giovanni di Lorenzo itu mengatakan Real Madrid adalah ujian terberat timnya dalam fase grup. Terbukti, keduanya sedang bersaing ketat di klasemen sementara Grup C saat ini karena sama-sama mengemas 3 poin.

"Ini akan menjadi pertandingan yang bagus bagi kami yang memainkannya, tetapi juga bagi lingkungan dan para penggemar," ujar Lorenzo, dilansir dari Tuttomercato, Senin (2/10/2023).

