3 Penyerang Keturunan yang Dikabarkan Sedang Didekati PSSI untuk Dinaturalisasi dan Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Incaran Lama

Ilias Alhaft termasuk penyerang keturunan yang sedang didekati untuk dinaturalisasi (Foto: Instagram/@iliasalhaft)

TIGA penyerang keturunan ini dikabarkan sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Hal ini sudah sesuai dengan kebutuhan taktik untuk lini depan.

Fakta itu diungkap oleh pengamat sepakbola Ronny Pangemanan dalam sebuah video di kanal Youtube-nya. Menurutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sangat ingin memperkuat lini depan.

Dalam analisis Bung Ropan, ada tiga penyerang keturunan yang bisa didekati PSSI. Lalu, siapa saja ketiga pemain keturunan itu? Simak ulasannya.

3. Million Manhoef (Vitesse Arnhem)

Manhoef merupakan pesepakbola yang biasa beroperasi sebagai winger kanan. Bersama Vitesse Arnhem musim ini, ia belum mengoleksi gol maupun assist dari lima pertandingan Liga Belanda 2023-2024.

Namun, performa gemilang ditunjukkan Million Manhoef bersama Vitesse Anrhem musim lalu. Dari 33 pertandingan di Liga Belanda 2022-2023, ia mengemas sembilan gol dan lima assist.

2. Ilias Alhaft (FC Noah)

Ilias Alhaft saat ini mentas bersama klub kasta teratas Liga Armenia, FC Noah. Dari delapan pertandingan di Liga Armenia musim ini, ia mengoleksi dua gol dan tiga assist.

Secara statistik, Ilias Alhaft lebih mumpuni ketimbang dua nama lain. Namun, patut dicatat, level Liga Armenia tidak setinggi Liga Belanda.