Jalani TC di Jerman, Timnas Indonesia U-17 Dapat Latihan dari Pelatih Kiper Borussia Monchengladbach

MONCHENGLADBACH – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 mendapatkan kesempatan dilatih oleh dua kiper pelatih Borussia Monchengladbach, yakni Marcin Skowronek dan Uwe Kamps (Koordinator pelatih kiper akademi) selama menjalani pemusatan latihan (TC) di Jerman.

Tentunya ilmu tersebut amat berguna bagi empat kiper Timnas Indonesia U-17 yang mengikuti TC tersebut.

Keempat penjaga gawang itu adalah Andrika Fathir Rachman, I Wayan Arta Wiguna, Ikram Algiffari, dan Rifky Tofani. Melansir Instagram resmi Timnas Indonesia (@timnas.indonesia), Sabtu (30/9/2023), keempatnya terpantau menikmati sesi pelatihan.

“Penjaga gawang Timnas U-17 Indonesia mendapatkan sesi workshop dan training bersama Pelatih Kiper Borrusia Marcin Skowronek dan Pelatih Kepala Borussia Uwe Kamps,” tulis @timnas.indonesia, dikutip pada Sabtu (30/9/2023).

Pelatihan empat kiper ini termasuk dalam lanjutan pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17 di Jerman. Diketahui, pasukan Bima Sakti sudah berlatih di Jerman sejak 19 September hingga 23 Oktober 2023 mendatang.