LIGA ITALIA

Usai Cetak Quattrick Kontra Salernitana, Lautaro Martinez Dapat Kontrak Baru dari Inter Milan?

Andika Rachmansyah-Minggu, 01 Oktober 2023 |05:49 WIB
Usai Cetak Quattrick Kontra Salernitana, Lautaro Martinez Dapat Kontrak Baru dari Inter Milan?
Lautaro Martinez mencetak quattrick untuk membawa Inter Milan mengalahkan Salernitana 4-0 (Foto: REUTERS)
A
A
A

USAI cetak quattrick kontra Salernitana, Lautaro Martinez kabarnya membahas perpanjangan kontrak dengan Inter Milan. Alejandro Camano selaku agen dari sang striker asal Argentina mengatakan bahwa kliennya digoda oleh banyak klub, termasuk dari Arab Saudi.

Lautaro Martinez masih terikat kontrak dengan Nerazzurri – julukan Inter – hingga 2026. Namun, Inter Milan ingin mengikat pemain berusia 26 tahun itu dalam kontrak baru demi menghindarkan klub-klub peminat terhadapnya.

Lautaro Martinez

Camano selaku agen Martinez mengungkapkan bahwa Martinez tidak tertarik untuk keluar dari Inter Milan. Dia juga blak-blakan bahwa kliennya sudah mendapat godaan dari banyak klub termasuk klub Arab Saudi. Namun, striker berpaspor Argentina itu menegaskan dirinya hanya ingin bertahan di Nerazzurri.

“Lautaro tidak ingin mendengar apa pun selain Inter. Arab Saudi adalah pasar yang penuh godaan dan dia mendapat tawaran, bukan hanya dari sana,” kata Camano, dikutip dari Football Italia, Minggu (1/10/2023).

“Tetapi, ketika saya memberitahu dia tentang opsi ini, dia memberitahu saya ‘Inter Ale, Inter’,” lanjutnya.

Camano menerangkan bahwa Martinez begitu bahagia di Inter Milan, yang telah dibela olehnya sejak 2018 lalu usai meninggalkan Racing Club. Dengan begitu, Camano pun tak menampik bahwa mereka akan membahas perpanjangan kontrak kliennya dengan pihak klub Nerazzurri.

“Rasa memiliki itu penting dan dia punya banyak hal di sini. Kepada tim, proyek, kepada para pemain, Lautaro tidak mendengarkan apa pun selain Inter. Saya pikir pembaruan adalah sebuah kemungkinan yang nyata,” ungkap Camano.

Halaman: 1 2
1 2
      
