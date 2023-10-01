Teka-Teki Sudah Pantas dan Siapkah Xabi Alonso Menjadi Pelatih Real Madrid?

TEKA-TEKI sudah pantas dan siapkah Xabi Alonso menjadi pelatih Real Madrid menarik untuk dikupas. Kabar Carlo Ancelotti akan meninggalkan Real Madrid untuk menjadi juru taktik Timnas Brasil kian santer terdengar.

Terlebih, pihak Federasi Sepakbola Brasil (CBF) telah mengkonfirmasi hal tersebut. Kabarnya, Ancelotti akan mulai melatih Selecao – julukan Brasil – pada Juni 2024 pada ajang Copa America 2024 mendatang.

Menjelang kepergian Ancelotti, ada satu nama yang terus dikaitkan akan menjadi penggantinya di Los Blancos. – julukan Real Madrid Ia adalah Xabi Alonso. Namun, teka-teki sudah pantas dan siapkah Xabi Alonso menjadi pelatih Real Madrid masih terus diperbincangkan hingga saat ini.

Xabi Alonso saat ini masih menjabat sebagai pelatih Bayer Leverkusen. Sosok pelatih asal Spanyol tersebut dikabarkan telah mencuri perhatian Real Madrid sejak berhasil membawa Die Werkself – julukan Bayer Leverkusen – tampil apik di musim 2023-2024.

Pada enam pertandingan awal di Liga Jerman 2023-2024, Bayer Leverkusen bahkan berhasil mencatatkan lima kemenangan dan satu hasil imbang. Hal ini menjadikan Die Werkself sebagai pemuncak klasemen sementara dengan raihan 16 poin.

Mengenai kabar Xabi Alonso yang akan menjadi pelatih di Santiago Bernabeu, Carlo Ancelotti rupanya telah memberikan restu. Menurutnya, mantan anak didiknya tersebut memiliki pengetahuan yang baik pada sepakbola.

“Saya pernah melatih Xabi Alonso sebagai pemain. Dia punya pengetahuan sepakbola tingkat tinggi. Dia melakukannya dengan sangat baik bersama Bayer Leverkusen. Dia punya kapasitas kemampuan untuk membaca permainan,” kata Ancelotti dalam konferensi pers menjelang laga Liga Spanyol antara Real Madrid vs Las Palmas pada pertengahan pekan kemarin.