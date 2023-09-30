Aksi Gila Timnas Vietnam, Tantang China, Uzbekistan, hingga Korea Selatan Jelang Lawan Timnas Indonesia

AKSI gila Timnas Vietnam, tantang China, Uzbekistan, hingga Korea Selatan jelang lawan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, telah mengumumkan 33 nama yang akan tampil pada laga persahabatan di FIFA Matchday Oktober 2023.

Tak tanggung-tanggung, The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- bakal melakoni tiga pertandingan di FIFA Matchday Oktober 2023 itu. Pasukan Philippe Troussier itu bakal menantang tiga tim kuat Asia sekaligus dalam waktu yang berdekatan.

Menurut laporan akun Twitter @theaseanball, Timnas Vietnam akan lebih dulu menantang China pada 10 Oktober 2023. Setelah itu, The Golden Star bakal bersua Uzbekistan pada 13 Oktober 2023. Terakhir, Vietnam akan melawan Korea Selatan pada 17 Oktober 2023.

"Pelatih Kepala Vietnam, Philippe Troussier mengumumkan daftar 33 pemain tim Vietnam untuk FIFA Matchday pada bulan Oktober," tulis laporan akun Twitter @theaseanball, dikutip Sabtu (30/9/2023).

"Timnas Vietnam akan melakoni 3 laga persahabatan di bulan Oktober. 10/10 vs China, 13/10 vs Uzbekistan, 17/10 vs Korea Selatan," tambahnya.