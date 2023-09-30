Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Djibril Diop, Bek Timnas Senegal yang Siap Perkuat Timnas Indonesia!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |09:55 WIB
Profil Djibril Diop, Bek Timnas Senegal yang Siap Perkuat Timnas Indonesia!
Djibril Diop kala membela Viking FK. (Foto: Instagram/@thialawdiop4)
PROFIL Djibril Diop, bek Timnas Senegal yang siap perkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Pemain 24 tahun itu merupakan salah satu rekan setim Shayne Pattynama di Viking FK, klub yang saat ini memuncaki klasemen Liga 1 Norwegia 2023.

Menariknya, Djibril Diop baru-baru ini diwawancarai terkait Shayne Pattynama. Salah satu hal yang ditanyakan kepada bek Timnas Senegal itu apakah Shayne Pattynama pernah becerita kepadanya terkait pengalaman membela Timnas Indonesia?

Djibril Diop

"Apakah dia (Shayne Pattynama) mengatakan sesuatu tentang bermain untuk Indonesia dan bagaimana keadaannya?" tanya seorang jurnalis dalam sebuah wawancara, dikutip dari unggahan akun TikTok @shayne.edtz, Sabtu (30/9/2023).

Secara mengejutkan, Djibril Diop justru malah mengatakan bahwa dirinya tertarik untuk memperkuat Timnas Indonesia jika diizinkan. Bahkan, dia menilai skuad Garuda merupakan tim yang bagus karena telah menontonnya dalam beberapa laga.

"Ummm...tim yang bagus saya ingin bermain di sana, tetapi saya tidak tahu apakah saya bisa, tapi ya tidak. Tapi, aku tahu itu adalah tim yang bagus, aku melihat beberapa pertandingan," jawab Djibril Diop.

Pertanyaannya, apakah Djibril Diop dapat dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI)? Selayaknya pesepakbola lain yang memiliki paspor non Indonesia, Djibril Diop harus memenuhi beberapa persyaratan jika ingin dinaturalisasi.

Syarat pertama, Djibril Diop harus memiliki darah keturunan Indonesia. Jika tidak memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya, pemain asal Senegal itu harus tinggal di Tanah Air selama lima tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.

Sayangnya, Djibril Diop sudah mencatatkan empat caps bersama Timnas Senegal, termasuk debutnya saat melawan Liberia di Kualifikasi Piala Afrika 2020. Sesuai aturan FIFA, pemain yang lebih dari tiga kali membela tim nasional senior suatu negara, tidak diizinkan berpindah asosiasi.

