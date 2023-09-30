Atalanta vs Juventus: Dikonfirmasi Massimiliano Allegri, Bianconeri Kehilangan 2 Striker Andalan Termasuk Dusan Vlahovic

DIKONFIRMASI Massimiliano Allegri, Juventus kehilangan dua striker andalan kontra Atalanta, termasuk Dusan Vlahovic. Selain itu, Arkadiusz Milik juga absen, namun Allegri menyambut kembalinya Moise Kean.

Juventus melawat ke Gewiss Stadium, bergamo pada Minggu (1/10/2023) esok malam WIB. Kedua tim pada saat ini bersaing ketat di klasemen, dengan Juventus hanya unggul satu poin dari Atalanta.

Bianconeri -julukan Juventus- dalam keadaan kurang baik menjelang pertandingan mendatang. Pasalnya, Allegri telah mengonfirmasi bahwa Milik dan Vlahovic absen dalam pertandingan melawan La Dea -julukan Atalanta.

Dua ujung tombak itu mengalami masalah yang berbeda menjelang laga melawan Atalanta. Allegri menjelaskan, Vlahovic mengalami sakit pada punggungnya, sedangkan Milik harus absen karena masalah betis. Namun, Moise Kean telah kembali dalam skuad setelah absen di laga tengah pekan kontra Lecce.

Selain itu, Massimiliano Allegri juga memanggil penyerang muda Tommaso Mancini untuk menambah opsi di lini serang. Mancini selama ini bermain untuk tim Next Gen milik Juventus yang berlaga di kasta ketiga Liga Italia 2023-2024 atau Serie C.

“Vlahovic biasanya mengalami masalah punggung yang membuatnya absen selama beberapa hari pada minggu lalu, ia merasa sangat kesakitan, jadi yang terbaik adalah membiarkannya beristirahat dan melakukan pemulihan penuh,” kata Allegri dilansir dari Football Italia, Sabtu (30/9/2023).

“Moise Kean kembali, tapi Milik harus absen karena ia mengalami beberapa masalah pada betisnya dan sebaiknya tidak mengambil risiko. Kami akan ditemani [Tommaso] Mancini, pemain dari Next Gen,” sambungnya.