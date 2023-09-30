Jelang AC Milan vs Lazio, Stefano Pioli Pastikan Rossoneri Siap Tampil Menggila

MILAN – Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, menatap optimis laga kontra Lazio dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Dia pun memastikan bahwa para pemain Rossoneri -julukan AC Milan- bakal tampil menggila dalam laga itu karena tak mau kehilangan poin.

Stefano Pioli mengatakan AC Milan harus kelanjutan tren positif pada Liga Italia. Sebab, dalam dua laga terakhir, AC Milan selalu meraih kemenangan. Tak ayal, dia mempersiapkan timnya sebaik mungkin untuk melawan Lazio.

"Ini adalah pertandingan terpenting. Kami selalu senang dengan keseimbangan yang baik," ujar Stefano Pioli, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (30/9/2023).

"Kami bisa menampilkan performa terbaik," lanjutnya.