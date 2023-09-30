Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Inter Milan Dipermalukan Sassuolo di San Siro, Begini Reaksi Simone Inzgahi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |02:12 WIB
Inter Milan Dipermalukan Sassuolo di San Siro, Begini Reaksi Simone Inzgahi
Laga Inter Milan vs Sassuolo di Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN – Pelatih Inter Milan, Simone Inzgahi, angkat bicara soal hasil yang didapat timnya saat melawan Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Mendapati Inter Milan kalah, Inzgahi tak mau mencari-cari alasan. Dia fokus berbenah.

Inzaghi mengatakan sudah punya catatan dari kekalahan tim asuhannya itu. Oleh karena itu, dia segera memoles I Nerazzurri -julukan Inter Milan- agar jauh lebih baik dalam laga-laga selanjutnya nanti.

Inter Milan vs Sassuolo

"Dengan kerja keras, dan dengan kejelasan. Kami harus pandai melihat apa yang salah, mengambil hal-hal positif dan mengatasi hal-hal negatif," ucao Inzaghi, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (30/9/2023).

Kekalahan itu memang tidak menggeser posisi Inter Milan di puncak klasemen dengan 15 poin. Poin itu dari lima kemenangan dan satu kekalahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631397/kluivert-minta-publik-bangga-dengan-timnas-indonesia-meski-gagal-ke-piala-dunia-2026-mcc.webp
Kluivert Minta Publik Bangga dengan Timnas Indonesia meski Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/19/jay_idzes.jpg
Viral Jay Idzes Tenangkan Suporter yang Lempar Benda ke Lapangan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement