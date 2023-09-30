Inter Milan Dipermalukan Sassuolo di San Siro, Begini Reaksi Simone Inzgahi

MILAN – Pelatih Inter Milan, Simone Inzgahi, angkat bicara soal hasil yang didapat timnya saat melawan Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Mendapati Inter Milan kalah, Inzgahi tak mau mencari-cari alasan. Dia fokus berbenah.

Inzaghi mengatakan sudah punya catatan dari kekalahan tim asuhannya itu. Oleh karena itu, dia segera memoles I Nerazzurri -julukan Inter Milan- agar jauh lebih baik dalam laga-laga selanjutnya nanti.

"Dengan kerja keras, dan dengan kejelasan. Kami harus pandai melihat apa yang salah, mengambil hal-hal positif dan mengatasi hal-hal negatif," ucao Inzaghi, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (30/9/2023).

Kekalahan itu memang tidak menggeser posisi Inter Milan di puncak klasemen dengan 15 poin. Poin itu dari lima kemenangan dan satu kekalahan.