Diberi Tugas Bawa Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Dunia U-20 2025, Indra Sjafri Sanggup?

INDRA Sjafri diberi tugas bawa Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Dunia U-20 2025. Lantas, akankah sang pelatih 60 tahun tersebut sanggup untuk menjalankan dan menyelesaikan tugasnya dengan maksimal hingga bawa Garuda Nusantara lolos ke ajang bergengsi sedunia level U-20 itu?

Indra Sjafri baru saja gagal bawa Timnas Indonesia U-24- berbicara banyak di Asian Games 2023. Skuad Garuda Muda tersingkir di 16 besar Asian Games 2023 usai kalah 0-2 dari Uzbekistan U-24 di Shangcheng Sports Centre Stadium, China, Kamis 28 September 2023 sore WIB.

Selepas pertandingan, Indra Sjafri mengatakan bahwa dirinya mendapat tugas baru, yakni melatih Timnas Indonesia U-20 di Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025. Karena itu, juru taktik berkumis tebal itu ingin langsung fokus membangun skuad Timnas Indonesia U-20.

"Setelah ini, ada tugas khusus ke saya untuk menangani Timnas Indonesia U-20 menuju ke (Kualifikasi) Piala Dunia 2025," ungkap Indra Sjafri usai Timnas Indonesia U-24 kalah 0-2 dari Uzbekistan U-24 di Shangcheng Sports Centre Stadium, China, Kamis 28 September 2023.

Sebagai informasi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya memang telah memberi amanah kepada Indra Sjafri untuk memimpin Timnas Indonesia U-20. Sebab, Shin Tae-yong difokuskan untuk menangani Timnas Indonesia U-23 dan senior.

Sekarang pertanyaannya, apakah Indra Sjafri sanggup bawa skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- lolos ke Piala Dunia U-20 2025? Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia U-20 baru saja gagal tampil di Piala Dunia U-20 2023.