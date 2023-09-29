Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diberi Tugas Bawa Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Dunia U-20 2025, Indra Sjafri Sanggup?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |11:30 WIB
Diberi Tugas Bawa Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Dunia U-20 2025, Indra Sjafri Sanggup?
Indra Sjafri akan menangani Timnas Indonesia U-20. (Foto: Instagram/@indrasjafri_coach)
A
A
A

INDRA Sjafri diberi tugas bawa Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Dunia U-20 2025. Lantas, akankah sang pelatih 60 tahun tersebut sanggup untuk menjalankan dan menyelesaikan tugasnya dengan maksimal hingga bawa Garuda Nusantara lolos ke ajang bergengsi sedunia level U-20 itu?

Indra Sjafri baru saja gagal bawa Timnas Indonesia U-24- berbicara banyak di Asian Games 2023. Skuad Garuda Muda tersingkir di 16 besar Asian Games 2023 usai kalah 0-2 dari Uzbekistan U-24 di Shangcheng Sports Centre Stadium, China, Kamis 28 September 2023 sore WIB.

Indra Sjafri

Selepas pertandingan, Indra Sjafri mengatakan bahwa dirinya mendapat tugas baru, yakni melatih Timnas Indonesia U-20 di Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025. Karena itu, juru taktik berkumis tebal itu ingin langsung fokus membangun skuad Timnas Indonesia U-20.

"Setelah ini, ada tugas khusus ke saya untuk menangani Timnas Indonesia U-20 menuju ke (Kualifikasi) Piala Dunia 2025," ungkap Indra Sjafri usai Timnas Indonesia U-24 kalah 0-2 dari Uzbekistan U-24 di Shangcheng Sports Centre Stadium, China, Kamis 28 September 2023.

Sebagai informasi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya memang telah memberi amanah kepada Indra Sjafri untuk memimpin Timnas Indonesia U-20. Sebab, Shin Tae-yong difokuskan untuk menangani Timnas Indonesia U-23 dan senior.

Sekarang pertanyaannya, apakah Indra Sjafri sanggup bawa skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- lolos ke Piala Dunia U-20 2025? Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia U-20 baru saja gagal tampil di Piala Dunia U-20 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631405/inilah-sosok-mantan-pemain-mu-yang-buyarkan-mimpi-indonesia-ke-piala-dunia-2026-gwq.webp
Inilah Sosok Mantan Pemain MU yang Buyarkan Mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/19/jay_idzes.jpg
Viral Jay Idzes Tenangkan Suporter yang Lempar Benda ke Lapangan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement