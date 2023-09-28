Hasil Sepakbola Asian Games 2023: Uzbekistan U-24 Cetak Gol ke Gawang Timnas Indonesia U-24 di Babak Tambahan

Timnas Indonesia U-24 menghadapi Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

TIMNAS Indonesia U-24 menghadapi Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2024. Kedua tim saling berhadapan di Shengcheng Sports Center, Hangzhou, China, Kamis (28/9/2023) pukul 15.30 WIB.

Setelah melakukan serangan sejak awal pertandingan, Uzbekistan U-24 akhirnya berhasil mencetak gol lewat aksi Esanov di awal babak tambahan. Berawal dari sepak pojok, sang pemain melakukan sontekan yang gagal dihalau Ernando Ari. Skor 1-0 untuk keungguan Uzbekistan U-24.

Susunan Pemain Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24 di Asian Games 2023

Timnas Indonesia U-24 XI: Ernando Ari Sutaryadi; Bagas Kaffa, Andy Setyo, Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga; Syahrian Abimanyu, Muhammad Taufany, Dony Tri Pamungkas; Egy Maulana Vikri, Ramadhan Sananta, Ramai Rumakiek

Pelatih: Indra Sjafri

Timnas Uzbekistan U-24: Vladimir Nazarov; Saidazamat Mirsaidov, Mukhammadkodir, Alibek Davronov; Ibrokhim Ibragimov, Ulugbek Khoshimov, Jasurbek, Yuldoshev; Kholmatov Diyor, Khusain Norchaev, Ruslan Jiyanov

Pelatih: Kapadze Timur

(Admiraldy Eka Saputra)