Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Bikin Akun TikTok dan Langsung Diblokir Usai Diikuti Jutaan Pengikut Hanya dalam Hitungan Jam

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |15:35 WIB
Cristiano Ronaldo Bikin Akun TikTok dan Langsung Diblokir Usai Diikuti Jutaan Pengikut Hanya dalam Hitungan Jam
Cristiano Ronaldo disebut sudah bikin akun TikTok tapi langsung diblokir (Foto: Reuters/Ahmed Yosri)
A
A
A

MEGABINTANG asal Portugal, Cristiano Ronaldo, dikabarkan telah membuat akun TikTok. Namun, akun Tiktok CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- itu langsung diblokir usai diikuti jutaan pengikut hanya dalam hitungan jam.

Tak dapat dimungkiri, hanya sedikit pesepakbola yang memiliki nama setenar Cristiano Ronaldo. Kapten Timnas Portugal ini adalah salah satu atlet paling terkemuka di dunia yang saat ini bermain sebagai penyerang untuk Al Nassr.

Cristiano Ronaldo

Meski sudah berusia 38 tahun, sang pemilik lima gelar Ballon d'Or itu masih gacor dalam mencetak gol untuk Faris Najd -julukan Al Nassr. Buktinya, Cristiano Ronaldo menjadi top skor sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga pekan 6 dengan mengoleksi 9 gol dan 4 assist.

Selama kariernya, Cristiano Ronaldo telah memenangkan banyak penghargaan dan mengukuhkan dirinya sebagai salah satu striker terbaik di dunia. Tak heran, CR7 menjadi sosok terkenal secara global yang memiliki banyak pengikut di platform media sosial.

Faktanya, Cristiano Ronaldo memiliki banyak pengikut di Instagram pribadinya dengan lebih dari 606 juta followers. Kini, legenda Manchester United dan Real Madrid itu rupanya kembali membuat gebrakan besar di platform media sosial yang berbeda.

Menurut laporan Dexerto per 28 September 2023, Cristiano Ronaldo baru saja membuat akun TikTok. Akan tetapi, akun tersebut sudah diblokir setelah para penggemar berbondong-bondong mengikutinya di platform berbagi video tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/50/1631077/ceo-garuda-fight-championship-industri-combat-sports-indonesia-punya-potensi-besar-etc.webp
CEO Garuda Fight Championship: Industri Combat Sports Indonesia Punya Potensi Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/patrick_kluivert_1.jpg
Timnas Indonesia vs Irak, Kluivert Siap Hancurkan Kutukan Demi Tiket Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement