Cristiano Ronaldo Bikin Akun TikTok dan Langsung Diblokir Usai Diikuti Jutaan Pengikut Hanya dalam Hitungan Jam

MEGABINTANG asal Portugal, Cristiano Ronaldo, dikabarkan telah membuat akun TikTok. Namun, akun Tiktok CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- itu langsung diblokir usai diikuti jutaan pengikut hanya dalam hitungan jam.

Tak dapat dimungkiri, hanya sedikit pesepakbola yang memiliki nama setenar Cristiano Ronaldo. Kapten Timnas Portugal ini adalah salah satu atlet paling terkemuka di dunia yang saat ini bermain sebagai penyerang untuk Al Nassr.

Meski sudah berusia 38 tahun, sang pemilik lima gelar Ballon d'Or itu masih gacor dalam mencetak gol untuk Faris Najd -julukan Al Nassr. Buktinya, Cristiano Ronaldo menjadi top skor sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga pekan 6 dengan mengoleksi 9 gol dan 4 assist.

Selama kariernya, Cristiano Ronaldo telah memenangkan banyak penghargaan dan mengukuhkan dirinya sebagai salah satu striker terbaik di dunia. Tak heran, CR7 menjadi sosok terkenal secara global yang memiliki banyak pengikut di platform media sosial.

Faktanya, Cristiano Ronaldo memiliki banyak pengikut di Instagram pribadinya dengan lebih dari 606 juta followers. Kini, legenda Manchester United dan Real Madrid itu rupanya kembali membuat gebrakan besar di platform media sosial yang berbeda.

Menurut laporan Dexerto per 28 September 2023, Cristiano Ronaldo baru saja membuat akun TikTok. Akan tetapi, akun tersebut sudah diblokir setelah para penggemar berbondong-bondong mengikutinya di platform berbagi video tersebut.