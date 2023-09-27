Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aksi Cristiano Ronaldo Tuai Sorotan Gantikan Peran Luis Castro di Laga Ohod vs Al Nassr

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |11:49 WIB
Aksi Cristiano Ronaldo Tuai Sorotan Gantikan Peran Luis Castro di Laga Ohod vs Al Nassr
Aksi Cristiano Ronaldo tuai sorotan di laga Ohod vs Al Nassr. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

AKSI Cristiano Ronaldo di laga Ohod vs Al Nassr di 32 besar King’s Cup 2032-2024 menuai sorotan. Pasalnya, di laga ini Cristiano Ronaldo menggantikan peran Luis Castro layaknya seorang pelatih.

Seperti diketahui, Al Nassr baru saja berpesta gol di babak 32 besar King's Cup Arab Saudi 2023-2024. Bertandang ke markas Ohod Club, Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Selasa 26 September 2023 dini hari WIB, Al Nassr sukses memetik kemenangan telak 5-1 atas tuan rumah.

Cristiano Ronaldo

(Momen Cristiano Ronaldo memberikan semangat kepada rekan-rekannya, meski tidak bermain di laga Ohod vs Al Nassr. (Foto; YouTube/FGD Football TV)

Masing-masing gol Al Nassr ini dicetak oleh Sadio Mane di menit 16, Seko Fofana (62'), Anderson Talisca (73’), Ayman Ahmed (81’), dan Sami Al-Najei (86’). Di sisi lain, satu gol hiburan Ohod dicetak Konrad Michalak pada injury time babak pertama.

Menariknya, di laga ini Al Nassr tidak bermain dengan skuad penuh. Pelatih Al Nassr, Luis Castro, dengan sengaja mengistirahatkan dua pemain andalannya, yakni Marcelo Brozovic dan megabintang Cristiano Ronaldo.

Meski tidak bermain, tampaknya pusat perhatian Al Nassr tetap berada pada diri Cristiano Ronaldo. Walaupun tidak ada di atas lapangan, eks Real Madrid itu tetap memiliki andil besar atas kemenangan Al Nassr.

Sesaat sebelum laga dimulai, Cristiano Ronaldo mengunggah sebuah foto di instagram story miliknya. Dalam unggahan tersebut, pemain Timnas Portugal itu memberikan semangat kepada rekan-rekannya yang hendak bertanding.

Halaman:
1 2
      
