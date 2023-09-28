Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Carlo Ancelotti Belum Puas meski Real Madrid Menang 2-0 atas Las Palmas

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |12:01 WIB
Carlo Ancelotti Belum Puas meski Real Madrid Menang 2-0 atas Las Palmas
Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memperhatikan jalannya laga kontra Las Palmas (Foto: Reuters/Juan Medina)
A
A
A

MADRID - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, belum puas meski anak asuhnya sukses menyikat Las Palmas 2-0 pada laga tengah pekan di Liga Spanyol 2023-2024. Sebab, ada beberapa evaluasi penting yang perlu segera dibenahi.

Duel Real Madrid vs Las Palmas di pekan ketujuh Liga Spanyol 2023-2024 itu berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Kamis (28/9/2023) dini hari WIB. Dua gol untuk Los Blancos dicetak Brahim Diaz (45+3’) dan Joselu (54’).

Real Madrid vs Las Palmas

Kemenangan ini membuat Madrid naik ke peringkat kedua klasemen sementara, menggeser Barcelona dengan perbedaan satu poin. Mereka kini mengumpulkan 18 poin dari terpaut satu angka dari Girona di puncak.

Usai pertandingan, Ancelotti mengatakan belum puas melihat permainan Madrid. Pelatih asal Italia itu melihat Joselu dan kawan-kawan masih sering kehilangan ritme permainan. Akan tetapi, ia sedikit memahami penyebabnya.

"Saya khawatir pada akhir babak kedua, kami benar-benar membiarkan ritme kami turun dan kami tidak mendapatkan hasil maksimal. Permainan terkendali," ujar Ancelotti dikutip dari laman resmi Real Madrid, Kamis (28/9/2023).

"Kami bertahan terlalu dalam dan kurangnya intensitas. Kami mencoba memulai dengan kuat untuk menghindari masalah dan kami merebut bola kembali dengan sangat baik,” imbuh Don Carletto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631075/timnas-indonesia-u22-ditekuk-india-saat-uji-coba-indra-sjafri-anakanak-kaget-di-babak-pertama-wsu.webp
Timnas Indonesia U-23 Ditekuk India saat Uji Coba, Indra Sjafri: Anak-anak Kaget di Babak Pertama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/27/fullback_timnas_indonesia_dean_james.jpg
Laga Hidup Mati vs Irak, Dean James Berikan Pesan Penting!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement