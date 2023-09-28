Carlo Ancelotti Belum Puas meski Real Madrid Menang 2-0 atas Las Palmas

MADRID - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, belum puas meski anak asuhnya sukses menyikat Las Palmas 2-0 pada laga tengah pekan di Liga Spanyol 2023-2024. Sebab, ada beberapa evaluasi penting yang perlu segera dibenahi.

Duel Real Madrid vs Las Palmas di pekan ketujuh Liga Spanyol 2023-2024 itu berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Kamis (28/9/2023) dini hari WIB. Dua gol untuk Los Blancos dicetak Brahim Diaz (45+3’) dan Joselu (54’).

Kemenangan ini membuat Madrid naik ke peringkat kedua klasemen sementara, menggeser Barcelona dengan perbedaan satu poin. Mereka kini mengumpulkan 18 poin dari terpaut satu angka dari Girona di puncak.

Usai pertandingan, Ancelotti mengatakan belum puas melihat permainan Madrid. Pelatih asal Italia itu melihat Joselu dan kawan-kawan masih sering kehilangan ritme permainan. Akan tetapi, ia sedikit memahami penyebabnya.

"Saya khawatir pada akhir babak kedua, kami benar-benar membiarkan ritme kami turun dan kami tidak mendapatkan hasil maksimal. Permainan terkendali," ujar Ancelotti dikutip dari laman resmi Real Madrid, Kamis (28/9/2023).

"Kami bertahan terlalu dalam dan kurangnya intensitas. Kami mencoba memulai dengan kuat untuk menghindari masalah dan kami merebut bola kembali dengan sangat baik,” imbuh Don Carletto.