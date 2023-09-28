Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Penyebab Manchester City Kalah 0-1 dari Newcastle United di 32 Besar Carabao Cup 2023-2024, Nomor 1 Gara-Gara Erling Haaland!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |07:03 WIB
5 Penyebab Manchester City Kalah 0-1 dari Newcastle United di 32 Besar Carabao Cup 2023-2024, Nomor 1 Gara-Gara Erling Haaland!
Erling Haaland tidak dimainkan ketika Manchester City dikalahkan Newcastle United 0-1 (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 5 penyebab Manchester City kalah 0-1 dari Newcastle United di 32 besar Carabao Cup 2023-2024 akan diulas Okezone. Pertandingan tersebut berlangsung di markas Newcastle United yang berlokasi di St. James Park, pada Kamis (28/9/2023) dini hari WIB.

The Magpies -julukan Newcastle United- berhasil memberikan kejutan terhadap tamunya, The Citizens -julukan Manchester City. Gol sematang wayang pasukan Eddie Howe itu dicetak oleh Alexander Isak pada menit 53.

 Manchester City

Di balik hasil yang cukup mengejutkan itu, sedikitnya ada 5 penyebab Manchester City kalah 0-1 dari Newcastle United. Lantas, apa sajakah penyebab yang dimaksud?

Berikut 5 Penyebab Manchester City Kalah 0-1 dari Newcastle United di 32 Besar Carabao Cup 2023-2024:

5. Pertahanan Manchester City Lengah

Newcastle United vs Manchester City

Manchester City sejatinya tampil sangat mendominasi dalam laga tersebut. Namun, para pemain bertahan The Citizens sempat lengah di awal-awal babak kedua sehingga dapat dieksploitasi oleh pemain depan Newcastle United.

Alhasil, Newcastle United mampu menjebol gawang Manchester City lewat aksi Alexander Isak pada menit 53. Gol tersebut tercipta ketika pemain The Magpies lainnya, Joelinton, berhasil menembus pertahanan Manchester City hingga ke dalam area kotak penalti.

4. Strategi Jitu Eddie Howe

Eddie Howe

Eddy Howe tercatat melakukan 10 perubahan untuk Newcastle United dalam laga tersebut setelah kemenangan 8-0 di kandang Sheffield United. Awalnya, The Magpies hampir tak berkutik di babak pertama yang didominasi oleh Manchester City.

Namun, Eddie Howe melakukan strategi jitu dengan memasukkan Bruno Guimaraes dan Anthony Gordon. Perubahan strategi itu membuat The Magpies berhasil mencetak gol via Alexander Isak setelah menerima umpan luar biasa dari Joelinton.

Halaman:
1 2
      
